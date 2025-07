Irán digitális fronton is támad, méghozzá egy európai országot

Az európai országok nem tartották be a 2015-ös iráni atomalkuban vállalt kötelezettségeiket – jelentette ki az iráni külügyi szóvivő hétfőn, néhány nappal az ügyben a héten tartandó újabb egyeztetések előtt. Sajtótájékoztatóján Eszmail Bagai hanyagságot vetett a megállapodást aláíró európai államok szemére, mindazonáltal megerősítette, hogy pénteken Teherán újabb tárgyalásokba kezd nukleáris programjáról Nagy-Britanniával, Franciaországgal és Németországgal. Jelenleg nincs szándékunk az amerikai féllel is találkozni – tette hozzá. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter pedig szintén bírálta ezen három európai országot, azt vetve London, Berlin és Párizs szemére, hogy politikailag és anyagilag is támogatta Izraelt és az Egyesült Államokat az Irán ellen július 13-án kirobbant, 12 napon át tartó fegyveres konfliktusban. Mindezközben Franciaország hírszerző szolgálatai az elmúlt hónapokban fokozott figyelmet fordítanak az iráni rezsim által külföldön végrehajtott erőszakos akciókra és befolyásolási kísérletekre. A feszültség kiéleződésének hátterében éppen az Egyesült Államok és Izrael június végi légicsapásai állnak, amelyek Irán nukleáris és tudományos létesítményeit célozták. Ez a katonai nyomás jelentősen megingatta Teherán pozícióját, és fokozta a rezsim hadviselési stratégiáit, köztük a kiberhadviselést és az információs befolyásolási műveleteket.

Irán külföldön is aktív a digitális térben is

Fotó: AFP

A francia hatóságok szerint a fenyegetés nem merül ki a klasszikus terrorizmusban.

Irán digitális fronton is aktív, ahol célzott kampányokkal igyekszik destabilizálni a francia közvéleményt, növelni a társadalmi feszültségeket és elősegíteni saját narratíváinak terjesztését. Ezek a tevékenységek a francia jog szerint akár idegen befolyásolási műveletnek is minősülhetnek, amely súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent

– írta a Le Monde.

Az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó ügy egy 39 éves iráni nő, Mahdieh Esfandiari letartóztatása volt, akit a francia hatóságok március elején vettek őrizetbe. Esfandiari 2018 óta hivatalosan tanulmányokat folytatott, majd fordítóként dolgozott a lyoni régióban. Elfogására akkor került sor, amikor haza akart utazni Iránba.