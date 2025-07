Iránnak kémkedett egy afgán származású férfi Németországban

Bár a német ügyészség nem közölte pontosan, mely helyszíneket figyelte meg, a Spiegel értesülései szerint Ali S. a Német-Izraeli Társaság (DIG) székhelyét, valamint egy olyan épületet is megfigyelt, ahol Josef Schuster, a Zsidó Hitközségek Központi Tanácsának elnöke is gyakran megfordul. Ezen kívül kóser üzleteket is látogatott, vélhetően célpontfelmérési szándékkal.