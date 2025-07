Izrael zöld utat adott a gázai segélyszállítmányoknak – videó

Izrael július 25-én bejelentette, hogy engedélyezi a külföldi országok számára, hogy légi úton, ejtőernyőkkel juttassanak segélyt Gáza területére. A döntést egy magas rangú IDF-tisztviselő közölte. A World Central Kitchen (WCK) humanitárius szervezet, péntek délután újraindította konyháit. A Hamász vezette egészségügyi minisztérium szerint az elmúlt 24 órában legalább kilenc ember hunyt el alultápláltság miatt, a háború kezdete óta pedig már 122 ember – köztük 83 gyerek – vesztette életét az élelmiszerhiány következtében.

Izrael zöld utat adott a gázai segélyszállítmányoknak Fotó: ABED RAHIM KHATIB / ANADOLU

A UNICEF csak július első felében 5000 gyereket kezelt akut alultápláltsággal.

Tavaly több ország, például Jordánia, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság is juttattak el segélyszállítmányokat ejtőernyőkkel a térségbe, a jótékonysági szervezetek már akkor figyelmeztettek, hogy ezek az akciók nem elegendők. Ráadásul a módszer veszélyes is lehet: 2024 márciusában öt ember halt meg egy csomag miatt, aminek nem nyílt ki az ejtőernyője. Arra is volt példa, hogy emberek fulladtak vízbe, miközben a tengerbe esett csomagokhoz próbáltak eljutni. Az izraeli hadsereg közlése szerint a Gáza Humanitárius Alapítvánnyal és más nemzetközi szereplőkkel együttműködve igyekeznek biztosítani a segélyek elosztását, még a rendkívül nehéz körülmények ellenére is – írja a Sky.