Az izraeli védelmi miniszter kemény üzenetet küldött Iránnak

A konfliktus idején Trump azt állította, hogy az Egyesült Államok tudja, hol tartózkodik Hamenei, és amerikai tisztviselők szerint még egy merénylettervet is megvétózott az iráni vezető ellen. A háború után Kac megerősítette, hogy Izrael „megjelölte” Hameneit likvidálásra, de az iráni vezető ezt elkerülte, miután bujkálni kezdett – írja a The Times of India.

Rendszerváltás a szebb jövőért?

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Irán a gazdasági összeomlás szélén áll. A társadalmi elégedetlenség és belső megosztottság miatt pedig történelmi pillanat előtt állnak: A rendszerváltás Iránban nem álom többé.