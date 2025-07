Kiderült, hogy mennyit kap Joe Biden az emlékiratáért

Joe Biden volt amerikai elnök tízmillió dolláros szerződést kötött a Hachette Book Group kiadóval elnöki memoárja megírására, jelentette a Wall Street Journal. A könyvet a Little, Brown & Company adja majd ki, de a megjelenés pontos időpontját egyelőre nem közölték. Biden egyes források szerint azt mondta, hogy „keményen dolgozik a könyvön”, és jelenleg is az írásra koncentrál.

Joe Biden kiadja emlékiratait

Fotó: AFP

Bár a Biden-memoárért kifizetett összeg jelentős, messze elmarad Barack és Michelle Obama rekordösszegű, 60 millió dolláros szerződésétől. Donald Trump első elnöki ciklusa után nem írt memoárt, míg Bill Clinton 2004-es visszaemlékezéséért 15 millió dollárt fizetett a Knopf kiadó. A memoárprojektről korábban olyan hírek is napvilágot láttak, hogy Biden és felesége, Jill Biden akár egy 30 millió dolláros „mindent kiteregető” könyvszerződést is fontolgattak, amelyben a család életének érzékenyebb részletei is szerepelnének. A döntésben állítólag pénzügyi megfontolások is közrejátszottak, mivel fiuk, Hunter Biden súlyos adósságokat halmozott fel jogi költségek, rossz pénzügyi döntések és gyengén fogyó önéletrajzi könyve miatt.

Hunter Biden botrányainak árnyéka vetül a projektre

Hunter Biden 2021-ben megjelent Beautiful Things című könyve kezdetben jól indult, de rövid idő után a kereslet zuhanásnak indult, noha a főáramú baloldali sajtó kedvezően fogadta. A Daily Mail korábban arról is beszámolt, hogy a könyv megjelenését beárnyékolta a hírhedt „Hunter-laptopból” származó tartalom, amely az ifjabb Biden kábítószeres és botrányos életviteléről rántotta le a leplet. A memoár körüli figyelem újra felerősítette azokat a kérdéseket is, amelyek Biden mentális és fizikai állapotát érintik. A Breitbart szerint Donald Trump nemrég azzal vádolta Bident, hogy már azt sem tudta, milyen dokumentumokat ír alá, miután maga Biden elismerte, hogy több elnöki kegyelmi ügyet nem is nézett át. A Wall Street Journal szerint Biden nemrégiben prosztatarák-diagnózist kapott, ami várhatóan befolyásolhatja a kézirat elkészültének ütemezését és a későbbi nyilvános könyvbemutatókat is. Bár hivatalos bejelentés a megjelenésről még nincs, a könyv politikai és személyes vonatkozásai várhatóan élénk érdeklődést váltanak majd ki, nemcsak Amerikában, hanem nemzetközi szinten is.