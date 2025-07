Ezért történelmi tett Kapu Tibor űrutazása

Az Axiom–4 küldetés minden szempontból történelmi mérföldkő, különösen Magyarország számára. Kapu Tibor a első magyar űrhajós, aki az ISS-re (International Space Station) jutott, és Farkas Bertalan óta az első, aki hivatalos állami támogatással képviseli Magyarországot az űrkutatásban.

Kapu Tibor: 40 év után újra magyar űrhajós az űrben - Fotó: GIORGIO VIERA / AFP

Miért történelmi az Axiom-4 küldetés?

Negyven év után ismét magyar űrhajós járt a világűrben: Kapu Tibor személyében újra magyar állampolgár lépett a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetére. Legutóbb 1980-ban Farkas Bertalan vett részt űrrepülésen, így a mostani misszió történelmi jelentőségű Magyarország számára.

Indiai űrhajós is a fedélzeten: A küldetés egy másik mérföldköve, hogy négy évtized elteltével ismét egy indiai származású űrhajós is eljutott az űrbe. Ez az esemény nemcsak nemzeti, hanem globális szinten is jelentős visszhangot keltett.

Nemzetközi együttműködés az űrben: A legénység összetétele jól mutatja a modern űrkutatás nemzetközi jellegét: a magyar és indiai űrhajós mellett amerikai és svéd tagok is részt vettek a küldetésben. Ez a fajta együttműködés erősíti a világűr békés és közös felfedezését.

Több mint 30 magyar tudományos kísérlet az ISS-en: Kapu Tibor nemcsak utazóként, hanem tudományos küldetésben vett részt. Az űrhajós több tucat hazai fejlesztésű kísérletet vitt magával, amelyek biológiai, fizikai és technológiai területeken segítik az űrkutatás előrehaladását.

Új korszak a magyar űrkutatásban: A misszióval Magyarország egyre aktívabb szereplőjévé válik az űriparnak. A nemzetközi figyelmet kiváltó küldetés várhatóan új lendületet ad a hazai űrtechnológiai fejlesztéseknek, kutatásoknak és innovációknak.

