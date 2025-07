Ilyet még nem látott, elárverezik Karl Lagerfeld luxusvilláját

A Karl Lagerfeld villa a francia fővárostól 15 kilométerre, a festői Yvelines térségében található. A legendás divattervező még 2010-ben vásárolta meg, és egészen 2019-es haláláig birtokolta. Most hagyományos, úgynevezett „gyertyás árverésen” kínálják eladásra – az induló ár 4,6 millió euró (1,8 milliárd forint).

A Karl Lagerfeld villa gyertyás árverésen kerül eladásra Louveciennes-ben, Párizs mellett. Fotó: KIRAN RIDLEY / AFP

A Karl Lagerfeld villa egyszerre titkos búvóhely és reprezentatív tér

A csaknem két hektáros parkban három különálló ház, teniszpálya és úszómedence kapott helyet – mindezt fák és kőfalak veszik körül a teljes diszkréció érdekében. A főépület klasszicista stílusú, belül azonban letisztult, sőt visszafogott dizájnt tükröz, amely Lagerfeld saját stílusát is hűen tükrözi. Itt alakították ki a divattervező műtermét is, sőt még gyerekkori szobáját is újrateremtette, leopárdmintás falakkal.

A történetek szerint Karl Lagerfeld csak egyetlen éjszakát töltött a házban, de rendszeresen fogadott itt vendégeket – például egy különleges esten Caroline monacói hercegnőt is. A három nappali és a professzionálisan felszerelt konyha akár száz fős vacsorák megrendezésére is alkalmas.

A villa egykor Leconte de Lisle francia költőé, illetve a Rothschild család tagjaié volt. Lagerfeld hatalmas felújításokat végeztetett rajta, amelyek becsült értéke az eladási árhoz közelít.

Fotó: KIRAN RIDLEY / AFP

A különleges árverési forma, a „gyertyás licitálás” során két rövid gyertya égése határozza meg a licitidőt – mindegyik körülbelül 15 másodpercig ég. Ez a módszer ma is használatos Franciaországban, és stílusosan illik Lagerfeld visszafogott, mégis extravagáns személyiségéhez.

Az ikonikus, fehér copfos, fekete napszemüveges tervező 1983-ban mentette meg a Chanelt, és művészi szenvedélye túlmutatott a divaton: vagyonát műtárgyakra, bútorokra és épületekre költötte. Mindezek ellenére mindig megőrizte magányos, befelé forduló karakterét – talán ezért is tekintette ezt a házat „önmaga igazi megtestesülésének”.