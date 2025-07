Brüsszel hallgat, miközben Kárpátalja a célkeresztben

Július 16-án késő este érkezett bejelentés a rendőrséghez, hogy tűz ütött ki a Palágykomorócon található református templomnál.

A „késhegyre a magyarokat!", illetve a „magyarok, takarodjatok" üzenetek komoly aggodalmat váltottak ki a helyi magyar közösség körében (Fotó: Facebook)

A helyszínre kiérkező hatóságok megállapították: valaki szándékosan gyújtotta fel a bejárati ajtót, miközben gyűlöletkeltő feliratokat is felfestett az épület homlokzatára. A magyarellenes provokációra válaszul Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentette: ismét bekérették Ukrajna budapesti nagykövetét, és a magyar kormány biztosítja a károk helyreállításához szükséges forrásokat.

A külügyminiszter hangsúlyozta: a magyar közösség jogai nem most kezdtek csorbulni Ukrajnában – a nyelvi és oktatási jogokat már régóta szisztematikusan szűkítik. A 2017-es oktatási törvény, majd a 2019-ben elfogadott nyelvtörvény gyakorlatilag ellehetetlenítette az anyanyelvi oktatást a közép- és felsőfokú iskolákban, valamint kiszorította a magyar nyelv használatát a hivatalos ügyintézésből is. Ma már a magyar iskolák jellemzően csak az alsó tagozatig biztosíthatnak anyanyelvi oktatást.

Ukrajna semmibe veszi a kárpátaljai kisebbségek jogait

A kisebbségi jogok visszaszorítása nemcsak a nyelvhasználatban, hanem a vallásszabadságban is tetten érhető. Ukrajna az elmúlt időszakban betiltotta az Ukrajnai Ortodox Egyházat, és egyre szigorúbban fellép más vallási közösségekkel szemben is. E lépések több nemzetközi jogi fórum szerint is szembe mennek az alapvető emberi jogokkal.

A fizikai megfélemlítések sem ritkák. A mostani templomgyújtogatáson túl emlékezetes a vereckei emlékmű elleni 2017-es támadási kísérlet, valamint a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ungvári székháza ellen 2018-ban elkövetett gyújtogatás is. Ezek mind-mind azt mutatják: a magyarellenes fellépések nem elszigetelt esetek.

Az Európai Parlamentben is napirendre került a kérdés: Ferenc Viktória, a Fidesz–KDNP EP-képviselője a bővítési biztostól érdeklődött, hogyan értékeli Ukrajna megfelelését a koppenhágai kritériumoknak a kisebbségi jogok terén. A biztos válasza szerint a kérdés ismert, és „dolgoznak rajta” – valódi előrelépésről azonban aligha lehet beszélni.