Tragédia Kárpátalján: halálra vertek egy magyar férfit az ukrán toborzók

A 45 éves magyar állampolgárságú férfi nővére, Sebestyén Márta posztjában a temetés híréhez kapcsolódóan osztott meg részleteket öccse tragikus haláláról. Az asszony vasárnap délelőtt azt írta:

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett öcsém, Sebestyén József 2025. július 6-án tragikus körülmények között elhunyt. Napra pontosan három hétig küzdött az őt vasdorongokkal megtámadó sátáni erőkkel.”

A magyar férfi nővére szerint a férfit három héttel korábban fogták el a beregszászi Kossuth Lajos Líceum közelében a területi toborzási központ emberei.

A helyszínen bántalmazták, majd egy furgonba tuszkolták és előbb Ungvárra, később Munkácsra vitték, ahol – a család és helyi források szerint – brutálisan megverték az erdőben.

A bántalmazás után is kiküldték a katonai kiképzőtáborba, ahol a férfi láthatóan fizikailag és mentálisan is összeomlott. Egy videón – amit a nővére is megosztott – Sebestyén József négykézláb mászik a sárban, miközben a felvétel készítői gúnyolódnak rajta, számolt be elsőként a Mandiner.



„Kúszik a gyík” – gúnyolódtak Józsefen az uktán toborzók

A Ssebestyén Márta által megosztott megrázó videón felismerhető a férfi, aki ukrán katonai egyenruhában, négykézláb mászik egy táborban. A felvétel készítői nevetgélve közelítenek hozzá, mondván, „kúszik a gyík”; és kérdezik, hogy mi van vele, mire ő nem említi a verés tényét.

Ezt követően a férfi kórházba került, ahonnan a családot végig azzal hitegették, hogy rendben van az állapota.

Néhány nappal később a haldoklót a beregszászi elmegyógyintézetbe vitték, ott érte a halál a 45 éves, élete derekán járó férfit.

Halálának pontos okát hivatalosan még nem közölték, a helyiek és a család szerint azonban a verés következményei okozták a tragédiát.

A történtek kapcsán S. Márta egy újabb, keserűen felháborodott Facebook-posztban követelt igazságot öccsének:

Életfogytiglan mindenkinek és a kitervelőknek… Magyar állampolgárság megvonása azoktól, akik ebben benne voltak!”

- írta.



Csókay András idegsebész is megrendült

A tragédia kapcsán Csókay András idegsebész is megszólalt, aki a Romzsa Tódor püspök kivégzéséhez hasonlította az esetet.