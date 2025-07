A háború árnyékában egyre durvább jelenetek zajlanak az ukrán utcákon. A hadsereg feltöltésére irányuló sorozások mára rendszeres utcai razziákká fajultak. A Telegramon terjedő legfrissebb felvételen ukrán toborzó katonák térdre kényszerítenek egy férfit, majd dulakodás után elhurcolják – mindezt fényes nappal, járókelők előtt.

A katonák kegyetlensége egész Ukrajnában a mindennapok valósága

Legutóbb a Harkivi területen egy nő megpróbálta megakadályozni, hogy fiát elvigyék katonai szolgálatra. Egyes információk szerint meghalhatott az édesanya.

Arról is beszámoltunk, a rendőrséget is bevonja az emberek erőszakos frontra hurcolásába a Zelenszkij-rezsim, ahogy arról is írtunk, egy beregszászi magyar férfi belehalt az ukrán emberrablók brutalitásába.

Az ukrán kormány a mozgósítás korhatárát is kiterjesztette: immár 18 éves kortól 60 év fölöttig minden hadköteles férfi behívható, miközben a háború emberveszteségei egyre súlyosabbak.

Mindeközben az állam furcsa engedményt kínál: a besorozott férfiak mentesülnek az adófizetés alól. Sokan ezt cinikus ajánlatnak tartják azok számára, akiket akár a biztos halálba is küldhetnek.