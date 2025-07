Újabb durva felvételek a kegyetlen ukrán kényszersorozásról

Ukrajnában továbbra is zajlik a kényszersorozás: a közösségi médiában terjednek azok a megdöbbentő videók, amelyeken katonai toborzók utcán, kávézókban vagy lakásoknál hurcolnak el férfiakat, sokszor fizikai kényszerrel. A hadkötelesek elfogását és azonnali behívását bemutató felvételek elrettentő képet mutatnak Kijev mozgósításáról.

Ahogyan arról az Origó is beszámolt, a kárpátaljai származású Sebestyén József is életét vesztette a kényszersorozás következtében. A beregszászi magyar férfit, erőszakkal besorozták, majd az emberrablók halálra verték. Az eset szintén tragikus jelképe annak a kegyetlen sorozási rendszernek, amelyet videók sokasága is leleplez.