Kényszersorozás: mentő vitt el egy férfit Zelenszkij emberrablóinak brutális akciója után – videó

Kropivnickijben egy férfit kórházba szállítottak, miután megjelentek nála a hadkiegészítő központ emberei. A közösségi médiában rosszullétről számoltak be. A toborzóközpont most is tagad: szerintük a férfi csak megjátszotta a rohamot, hogy megmeneküljön a kényszersorozás elől.

Egy férfi orvosi ellátásra szorult, miután a hadkiegészítő központ munkatársai el akarták hurcolni. A közösségi médiában terjedő beszámolók szerint a férfi rosszul lett a kényszersorozás miatt, ám a hadkiegészítő központ ezt tagadta. Kényszersorozás: mentő vitt el egy férfit az emberrablók brutális akciója után Forrás: képernyőké Közlésük szerint a férfi epilepsziás rohamot színlelt, hogy elkerülje a kényszersorozást. A toborzóközpont közleménye szerint az emberrablók a történtek során semmilyen jogsértő magatartást nem tanúsítottak. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Щоденник Ухилянта (@lawyer_a_s) által megosztott bejegyzés Kényszersorozás: egyre nagyobb az ellenállás A kényszersorozás egyre nagyobb ellenállást vált ki az emberekből. A kegyetlen toborzók nem válogatnak az eszközökben, előfordul, hogy alulmaradnak a helyiekkel szemben, és a végül a hadköteles korú férfiakkal brutálisan bánó emberrablókat elűzik a helyiek.



