Elképesztő videók keringenek a sanghaji techkiállításról – de nem mind valós!

Egy nemzetközileg fontos esemény zajlik Sanghajban. 2025. július 9–11. között rendezik a Shanghai International Assembly & Handling Technology Exhibition (AHTE) kiállítást a Shanghai New International Expo Centerben. Az esemény 2006 óta az egyik legfontosabb platform az automatizálás és összeszerelés-technológia területén. Több videó is terjed az eseménnyel kapcsolatban, de óvatosan kell kezelni őket, mert kamu videók is vannak köztük.

Vágólapra másolva!

Az AHTE 2025 a legmodernebb intelligens gyártási és automatizálási megoldásokat mutatja be különböző iparágak számára. A kiállítás fő témái közé tartozik az összeszerelési technológia, az intelligens érzékelés, az adatgyűjtés és a hajtástechnika. A rendezvényen többek között az autóipar, az elektronikai szektor, az orvostechnikai eszközök gyártói és az élelmiszeripar szereplői is képviseltetik magukat. A kiállítás a legújabb automatizálási megoldásokat mutatja be.

Forrás: AHTE AHTE lehetőséget kínál az ipari szereplőknek új üzleti kapcsolatok kiépítésére és technológiai inspiráció szerzésére. A kiállítók és látogatók közvetlenül tapasztalhatják meg, hogyan válhat a gyártás gyorsabbá, rugalmasabbá és költséghatékonyabbá. Az esemény kiemelt célja, hogy elősegítse a digitális és intelligens gyártás térnyerését Kínában és azon túl is. AHTE 2025 a modern ipar motorja – ahol az innováció kézzelfoghatóvá válik. Vannak akik visszaélnek azonban a neves eseménnyel és álvideókat kezdtek terjeszteni. Egy felhasználó átveri az embereket, az alábbi és hasonló videókkal veri át a követőit és ezzel akar még nagyobb nézettséget szerezni. ♬ nhạc nền - HMusiC @zero.kot3 Shanghai Expo of Technology #AI

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!