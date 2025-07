Szívszorító történet: hároméves kislány küzdelme a gyógyíthatatlan kórral

A 39 éves német Alexander Karstens és felesége, Melissa szembesültek a legszörnyűbb valósággal: hároméves kislányuk, Elisa súlyos, gyógyíthatatlan beteg.

A kislány röntgenfelvétele azt mutatta, nincs remény

Fotó: SAMUNELLA/SCIENCE PHOTO LIBRARY / SPD

A kislány egy ritka, agresszív agytumorral, DIPG-vel (diffúz infiltráló hídbeli glioma) küzd, amely az agytörzsben helyezkedik el.

Karácsony óta biztos, hogy Elisa nem fog meggyógyulni. Az orvosok szerint nincs remény, ők már nem javasoltak műtétet, mert a daganat folyamatosan rombolja a gyermek testét. Hogy mennyi ideje van még hátra, az bizonytalan. A legutóbbi MRI-felvétel szerint a tumor tovább nőtt, 2*2,5 centiméterről 3,7*2,8 centiméterre, Elisa teste pedig egyre gyengébb.

A család felkészül a legrosszabbra: már beszéltek a szülők a halottasházzal, és az elhelyezésről is döntöttek, a kislány sírhelye mindössze tíz méterre lesz az otthonuktól.

„Ha kinézel az ablakon, ő ott lesz” – mondta az apa a Bildnek.

Egy kísérleti gyógyszerben, az ONC201-ben azért még reménykednek, ami nem gyógyít, de talán megnyújthatja Elisa életét. Amúgy a kislány játszik és nevet, de egyre fáradékonyabb és visszahúzódóbb. A család az elmúlt hónapokban mindent megtett, hogy teljesítse utolsó kívánságait, elutaztak több helyre, Abu-Dzabiba, Egyiptomba és a Zillertál völgyébe is, és most a gyermekhospice szakemberei is segítenek a fájdalom enyhítésében.