Amikor az állam elveszíti a féket – miért veszélyes a korrupcióellenes rendszer leépítése?

Ez a törvény nem egyszerű adminisztratív módosítás. Ez egy veszélyes lépés visszafelé – egy olyan múlt felé, ahol a hatalom felelősség nélkül, a polgárok pedig jogok nélkül léteztek.

A demokrácia leépítése Ukrajnában

Ahogy arról az Origó is beszámolt, Ukrajnában súlyos csapást szenvedett el a korrupcióellenes küzdelem: a parlament olyan törvénymódosítást fogadott el, amely a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatalt (NABU) a Legfőbb Ügyészség alá rendeli.

Ez a lépés jelentősen csökkenti az eddig függetlennek számító szervek mozgásterét, és komoly visszalépést jelent a demokratikus intézményrendszer szempontjából.

Olekszij Honcsarenko ellenzéki képviselő szerint a döntés nem más, mint közvetlen támadás a demokrácia ellen, és egy újabb állomása annak a folyamatnak, amely Ukrajnát egyre inkább az autoriter kormányzás irányába sodorja. A törvény nemcsak a korrupció elleni harc hitelességét ássa alá, hanem veszélybe sodorhatja az ország nemzetközi támogatottságát és európai integrációs törekvéseit is.

Az ügy hatalmas felháborodást váltott ki, nemcsak Ukrajnában, hanem a nemzetközi közvéleményben is. Az ország több nagyvárosában ezrek vonultak az utcára, hogy tiltakozzanak a korrupcióellenes szervek függetlenségének felszámolása ellen, követelve a törvény visszavonását és az intézményi kontroll helyreállítását.

A törvénymódosítás ugyanakkor nem csupán jogi kérdés: közvetlen fenyegetést jelent az állami hatalom átláthatóságára és elszámoltathatóságára. És itt nem csak a NABU-ról és a SAP-ról van szó – amelyek az elmúlt években független intézményként építették fel működésüket és hitelességüket –, hanem arról a rendszerről, amely képes lenne ellenőrizni a legmagasabb szintű állami döntéshozókat is. E mechanizmusok gyengítése azt kockáztatja, hogy a hatalom koncentrálódik, az ellenőrzés pedig megszűnik.

Egyre többen fogalmazzák meg azt a véleményt, hogy Brüsszel kedvenc tagjelölt országa mára szinte diktatórikus vonásokat öltött.

Zelenszkij bárkit feláldoz, csak hogy hatalmon maradhasson

Volodimir Zelenszkij elnök a háborús rendkívüli állapot mögé bújva már eddig is számos, a demokráciát alapvetően érintő intézkedést hozott: politikai pártokat tiltott be, független médiumokat záratott be, sőt egyházat is betiltott, és a közelmúltban leváltotta saját kormányfőjét is. Kritikusai szerint mindezt azért teszi, hogy megerősítse személyes hatalmát és megszabaduljon minden olyan féktől, amely korlátozhatná döntéseiben.

A legutóbbi törvénymódosítás ennek a folyamatnak újabb és talán legveszélyesebb állomása.

Miközben Ukrajna nyílt háborút vív Oroszország ellen, belülről olyan lépések történnek, amelyek megkérdőjelezik az ország demokratikus fejlődésének irányát. És ez nemcsak az ukrán társadalom jövője, hanem a Nyugat bizalma és támogatása szempontjából is sorsdöntő lehet.