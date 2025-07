Már nem egy olyan világban élünk, ahol a háborúkat hivatalosan bejelentik – állítja Andrij Kovalenko, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács Dezinformáció Elleni Központjának vezetője. A szakértő szerint nem kell várnunk egy újabb „nagy háborúra”, mert a világ már most is egy állandó, be nem jelentett háború állapotában van. Szerinte a harmadik világháború nem klasszikus formában tör ki – valójában már elkezdődött.

„A harmadik világháború már zajlik – csak nem úgy, ahogy gondolnánk” Miközben a világ egyre feszültebbé válik az orosz–ukrán háború és más nemzetközi konfliktusok miatt, Andrij Kovalenko, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács Dezinformáció Elleni Központjának vezetője világos figyelmeztetést fogalmazott meg a közelgő globális válsággal kapcsolatban – írja a Daily Star. Andrij Kovalenko Fotó: X/ Andrij Kovalenko A szakértő Telegram-csatornáján úgy fogalmazott: Már nem egy olyan világban élünk, ahol a háborúk hivatalosan, nagy bejelentéssel kezdődnek. Hozzátette, hogy a háborúk ma már nem klasszikus formában zajlanak, hanem fragmentáltan, proxy-konfliktusok, kibertámadások és dezinformációs hadviselés eszközeivel vívják őket. Kovalenko szerint a világ állandó, be nem jelentett háború állapotában van, ahol az olyan nagyhatalmak, mint Kína és az Egyesült Államok, harmadik országokon keresztül küzdenek egymással. Az orosz agresszió Ukrajnában csak egy részét képezi ennek a sokrétű konfliktusnak, amely a Közel-Keleten, Ázsiában és Európában egyaránt jelen van. Az ukrán szakértő hangsúlyozta, hogy Oroszország elveszítette befolyását a posztszovjet térségben és más stratégiai régiókban, ám hibrid hadviselést folytat támogatói – Észak-Korea, Irán és Kína – segítségével. „A háborúkat már nem üzenik be. Egyszerűen csak vívják” – fogalmazott Kovalenko. Bár nem jósolja egy klasszikus harmadik világháború kirobbanását, baljóslatú megjegyzése szerint „ha még mindig azt gondoljuk, hogy megakadályozhatjuk egy nagy háború kitörését, akkor már túl későn vagyunk. Már zajlik – csak soha nem fogják kimondani.” Ez a megközelítés rávilágít arra, hogy a modern konfliktusok komplexebbek, kevésbé átláthatók és sokkal kevésbé látványosak, mint a múlt nagy háborúi, de nem kevésbé veszélyesek. Κέντρο για την Καταπολέμηση της Παραπληροφόρησης@CforCD

