Szergej Lavrov a leghosszabb ideje hivatalban lévő külügyminiszter

Szergej Lavrov higgadtsága, kimért stílusa és következetessége több mint két évtizede meghatározó szereplője a világ diplomáciájának. Szenvedélye a diplomácia, miközben humora is legendás. Híres arról, hogy a legfeszültebb helyzetekben is megőrzi higgadtságát. Retorikájában gyakori a humor és az irónia, miközben világossá teszi, hogy Oroszország érdekei nem képezhetik alku tárgyát.

Lavrov orosz külügyminiszter Fotó: EVGENIA NOVOZHENINA / POOL

Szergej Viktorovics Lavrov 1950. március 21-én született Moszkvában. Édesanyja orosz, édesapja örmény származású volt. Lavrov intellektuális érdeklődése és tehetsége korán feltűnt családjának és tanárainak is. Középiskolai tanulmányait kitűnő eredményekkel végezte, majd az orosz diplomácia elitképzőjében végzett. Angolul, franciául, szingalézül és dhivehiül, a Maldív-szigetek hivatalos nyelvén is beszél. Tanulmányai során retorikai és tárgyalástechnikai képzést is kapott.

Lavrov egyetemi évei alatt is kitűnt szorgalmával, gyors helyzetfelismerési és értelmezési képességével. Tanulmányai alatt találkozott először élesebb és összetettebb politikai helyzetekkel is, amelyek jó alapot adtak későbbi, töretlen karrierjéhez.

Szergej Lavrov ENSZ-diplomataként 2003-ban Fotó: AFP

A diploma megszerzése után Lavrov a Szovjetunió külügyminisztériumában kezdte meg munkáját és először Sri Lankára ment külszolgálatra. Ezt követően - 1981-ben - került az ENSZ szovjet állandó képviseletéhez került New Yorkba. Ott először tanácsosi, majd nagykövet-helyettesi rangban dolgozott. Az ENSZ-ben végzett munkája révén vett részt többek között a közel-keleti konfliktusok egyeztetéseiben, valamint a szovjet érdekképviselet erősítésében a fejlődő országok felé.