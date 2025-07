Tuskék visszarendelték Budapestről a lengyel nagykövetet, az is kiderült, hogy miért

Magyar Levente külügyminiszter-helyettes szerdán jelentette be, hogy Donad Tusk kormánya végleg hazarendelte Lengyelország Budapestre akkreditált nagykövetét, Sebastian Kecieket. A lengyel nagykövet feladatait egy újabb diplomata potenciális érkezéséig Jacek Śladewski ügyvivő látja el. A döntéssel kapcsolatban Kósa András, a Szabad Európa főmunkatársa osztott meg általa „bennfentesnek” titulált információkat – hívta fel rá a figyelmet a Mandiner.

Ezért rendelhették vissza Budapestről a lengyel nagykövetet Tuskék

Fotó: AFP

A bejegyzésben többek között Kósa András azt sugallta, hogy a varsói kormány döntése mögött az állhatott, hogy „a hazarendelt nagykövet akkora Orbán-fan volt, hogy még a szakdolgozatát is Viktorból írta”. A Mandiner forrásai ugyanakkor megerősítették, hogy ezzel szemben a valóság az, hogy a nagykövet Magyarország Alaptörvényéről írta az említett szakdolgozatot. Kósa szerint Tuskék kormányra kerülésük óta le akarták vadászni a diplomatát, ugyanakkor hozzátette, hogy

egy sor, még a Morawiecki-kabinet által politikai alapon kiválasztott diplomata járt így.

A Szabad Európa munkatársa szerint „mivel »teljes értékű« nagykövetet csak a köztársasági elnök nevezhet ki és Andrzej Duda nem tette meg ezt a szívességet, Donald Tusk abban bízott, hogy majd Rafal Trzaskowski megnyeri az elnökválasztást, és jöhetnem a sorcserék a diplomáciában”.

Nem így lett, ezért jött ez a kissé hikomatos megoldás, hiszen ügyvivőt a kormány is kinevezhet.

Kósa azt is kiemelte: „Most valószínűleg azon múlik, hogy mikor lesz újra rendkívüli és meghatalmazott lengyel nagykövete Magyarországnak, hogy Tusk együtt tud-e működni (ebben is) az új PiS-es elnökkel, Karol Nawrockival.” Szerinte, ha lesz is új budapesti lengyel nagykövet, azt azért delegálja majd a Tusk-kabinet, hogy folyamatosan kritizálja a magyar kormányt.

A Mandiner lengyel diplomáciai forrásai arról számoltak be, hogy a zömmel a Morawiecki-kormány által kinevezett, nagyjából 50, többségében nem karrierdiplomata nagykövet visszarendelése mögött valóban Donald Tusk és Karol Nawrocki párharca áll (bár azt is meg kell említeni, hogy az akkori elnök, Andrzej Duda ellenezte az intézkedést).