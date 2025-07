Mutatjuk, hol van Európa utolsó lepratelepe!

Európa szívében, Románia keleti részén, Galac megyében található Tichilești – az utolsó ismert lepratelep a kontinensen.

A romániai lepratelepen máig élnek idős emberek

Fotó: AFP

Bár a lepra ma már gyógyítható, az itt élők sorsa azt mutatja: a társadalmi megbélyegzés gyakran maradandóbb, mint maga a betegség.

A telepet a 20. század elején hozták létre, hogy elkülönítsék a hansen-kórral (leprával) fertőzötteket. Az ide kerülők gyakran önként jöttek, miután családjuk is elutasította őket. Ma már csak egy tucatnyi túlélő lakja a telepet – idős emberek, akik évtizedekkel ezelőtt fertőződtek meg, meggyógyultak, de soha nem térhettek vissza a társadalomba. Az állam biztosít számukra orvosi ellátást és lakhatást, de számukra nincs már „hová hazatérni”.

Tichilești lakói nemcsak a betegség, hanem az elszigeteltség és a kirekesztés áldozatai. Az állam gondoskodik róluk, de sokak számára már nincs hová hazatérniük. A település nem karantén többé, inkább emlékmű. Emlékeztet arra, hogy a betegségek gyógyíthatók – de a kirekesztés, a megbélyegzés és a közöny gyakran maradandóbb sebeket ejt. És arra is, hogy még a 21. századi Európában is vannak, akiket elfelejtettek – nem a testük, hanem a társadalom száműzöttjeiként. Az embereket nemcsak a kór, hanem a közöny is elválaszthatja egymástól – akár egy életre.

A román lepratelepről bővebb részleteket a Borson olvashatnak.