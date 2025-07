LMBTQ-aktivista által vezetett pedofil hálózatra derült fény

Franciaországot sokkolta a hír, hogy az egykori szélsőbaloldali politikai jelölt és LMBTQ-aktivista, Pierre-Alain Cottineau ellen súlyos vádakat emeltek. A férfit azzal gyanúsítják, hogy egy gyerekeket kínzó és megerőszakoló pedofil hálózatot irányított a darkneten. A francia Le Parisien beszámolója szerint a hatóságok birtokába került videók és üzenetek a borzalmak eddig nem látott mélységét tárják fel.

Pierre-Alain Cottineau LMBTQ-aktivista áll az ügy középpontjában

Fotó: Facebook

Pierre-Alain Cottineau a szélsőbaloldali La France Insoumise (LFI), vagyis „Engedetlen Franciaország” párt 2021-es regionális választási jelöltje volt, és korábban egy LMBTQ-szervezet vezetője is. A férfi éveken át a gyermekvédelem közelében tevékenykedett, és egy hivatalos tanfolyam, valamint egy háttérellenőrzés után még egy súlyosan beteg, 3-4 éves gasztroszondás kislány gondozását is rábízták. A nyomozás a holland rendőrséghez köthető, akik a korábban említett kislány megerőszakolásáról készült videót fedeztek fel, melyben a gyermek francia nyelven kiáltott segítségért. A francia rendőrség később azonosította az áldozatot, így akadtak Cottineau nyomára. A francia Le Parisien szerint a hatóságok olyan videókat is találtak, amelyekben három év alatti fiúkat szexuálisan bántalmaznak.

Az egyik anyagban a kisfiú pórázon van, miközben felnőtt férfiak megerőszakolják.

A jelentés szerint az egyik gyanúsított azt vallotta, hogy Cottineau Xanaxot kevert joghurtba, amit a gyermekekkel etetett meg, hogy elkábítsa őket. Az LMBTQ-aktivista egy, a darkneten működő csevegőcsoportban azt írta:

Vannak elérhető gyerekeim.

A francia hatóságok gyanúja szerint Cottineau idő előtt értesült a vizsgálatról, és Tunéziába menekült. Bár hivatalosan nyaralásra hivatkozott, a kiutazás körülményei gyanúsan gyorsan zajlottak. Végül 2024 szeptemberében visszatért Franciaországba, ahol megvádolták nemi erőszakkal és „kínzással vagy barbársággal” elkövetett bűncselekményekkel. Utóbbi csak a legsúlyosabb esetekben alkalmazott minősítés a francia jogban.