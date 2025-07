Elképesztő fotók: augusztus végén indul útnak a világ legnagyobb luxushajója - videó

A 20 emeletes, lenyűgöző méretekkel rendelkező Star of the Seas luxushajó több mint 5000 utast is képes befogadni, és a finnországi gyártás után a napfényes Floridából kezdi meg első útját.

A Star of the Seas a világ legnagyobb luxushajója

Fotó: Royal Caribbean

A menetrendben többek között szerepel San Juan (Puerto Rico), St. Kitts, Cozumel (Mexikó), valamint a Royal Caribbean exkluzív magánszigete a Bahama-szigeteken.

A floridai Port Canaveral kikötő – ahonnan a hajó kifut majd augusztus 31-én az első hivatalos útjára – munkatársai már gőzerővel készülnek a hatalmas turistaforgalomra, hiszen a Star of the Seas érkezése várhatóan jelentős gazdasági és turisztikai élénkülést hoz a térségnek - írja a New York Post.