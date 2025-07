Egy évvel az után, hogy Emmanuel Macron előre hozott választásokkal próbálta megállítani a jobboldal előretörését – és ezzel gyakorlatilag saját hatalmát is meggyengítette –, a francia elnök ismét fontolóra vehette a parlament feloszlatását. Bár áprilisban határozottan cáfolta ezt a lehetőséget, több bennfentes szerint az elnök egyre frusztráltabb, és nem zárható ki, hogy ismét kockázatot vállal. Írtunk róla, hogy miközben a francia államadósság már így is történelmi mélyponton van egy újabb, 5 milliárd eurós kiadáscsökkentést jelentett be 2025-re, miután az idei költségvetési tervben „eltéréseket” észleltek.

Macron kétségbeesett lépésre szánhatta el magát – bár tavaly se jött be neki

Fotó: LUDOVIC MARIN / POOL

Macron 2024-ben rossz döntést hozott?

Franciaországban a 2024-es előre hozott választások Macron számára súlyos politikai visszaesést hoztak: centrista pártja elvesztette többségét a nemzetgyűlésben, miközben Marine Le Pen Nemzeti Tömörülése rekordszámú képviselői helyet szerzett. A francia elnök döntése a 2024-es választások kiírásáról, azóta is a politikai diskurzus középpontjában áll. Írtunk róla, hogy Ellentmondásos reakciókat váltott ki Emmanuel Macron döntése az előre hozott választásokról. Macron az újévi beszédében vállalta a 2024-es választási döntés felelősségét:

Ez a döntés több instabilitást, mint nyugalmat hozott – és ennek teljes felelősségét vállalom.

Felesége, Brigitte Macron még tavaly decemberben, egy baráti látogatás során vetette fel a kérdést:

Te is azt gondolod, hogy hülyeség volt?

Macron 2025-ben...sem tanul a hibáiból?

A Politico értesülései szerint több, az elnökhöz közel álló személy – köztük jelenlegi és volt kormánytagok – azt állítják, Macron ismét mérlegeli az előre hozott választások lehetőségét, annak ellenére, hogy korábbi nyilatkozataiban kizárta ezt.

Miben reménykedhet a francia elnök?

Az irónia a történetben, hogy a nagy kockáztatás után Macron olyan miniszterelnököt kapott – Francois Bayrout személyében – aki nem híve a merész lépéseknek. A kettőjük közötti feszültség nyílt titok: egy Macronhoz közelálló személy szerint az elnök forrong a dühtől, és már más területeken is kiütközik frusztrációja.