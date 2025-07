Macron és Starmer migrációs terve feszültséget szít Európában

A brit kormány új, Franciaországgal közösen kialakított migrációs egyezsége Emmanuel Macron elnök jóváhagyásával indulhat el, de a megállapodás már most komoly kritikákat kapott. Az „egy be, egy ki” elven alapuló rendszert először kis létszámú próbafázisban vezetnék be: a tervek szerint hetente ötven migránst küldenének vissza Franciaországba. Ez évente 2600 embert jelentene, miközben csak az idei év első hat hónapjában több mint húszezer migráns érkezett a csatornán át.

Fotó: AFP

Macron és a szimbolikus visszafogadás

A francia fél szerint a kezdeményezés elsősorban szimbolikus, de precedenst teremtene, mivel most először fordulna elő, hogy Franciaország visszafogad La Manche-csatornán átkelt illegális migránsokat az Egyesült Királyságtól. A brit kormány abban bízik, hogy a visszaküldések növelhetik az elrettentő hatást és megtörhetik az embercsempész-hálózatok üzleti modelljét.

A megállapodás értelmében nemcsak a már elutasított kérelmezőket küldenék vissza, hanem cserébe az Egyesült Királyság is befogadna Franciaországban tartózkodó menedékkérőket, akiknek családi kötődése van az Egyesült Királysághoz.

Az egyezség híre aggodalmat keltett több déli uniós tagállamban. Olaszország, Spanyolország, Görögország, Málta és Ciprus közös levélben jelezte a brüsszeli bizottságnak:

Szerintük a francia–brit egyezmény súlyos következményekkel járhat számukra.

Arra figyelmeztettek, hogy a visszatoloncolási megállapodás következményeként migránsok áramolhatnak vissza a déli országokba, különösen, ha Franciaország a dublini szabályozás értelmében a „belépés szerinti” országként visszaküldené őket.

Meglepetéssel értesültünk Franciaország ilyen irányú szándékáról. Ha ez megerősítést nyer, az eljárásrendi és tartalmi aggályokat is felvet

– írták a levélben.

Tengeri fellépést is kilátásba helyeztek

A tervek között szerepel az is, hogy Franciaország új tengeri taktikát alkalmaz: elit rendőregységek már a vízen, a partok közelében avatkoznának be, hogy megakadályozzák a migránsokat szállító csónakok kifutását.

A francia hatóságok múlt pénteken már teszteltek ilyen módszereket: gumicsónakokat lyukasztottak ki sekély vízben, valamint motorcsónakokról hálókat dobtak be, hogy megállítsák a propellereket.

Macron és Starmer a közös fellépést „szélesebb stratégia” részeként értékelte, amely magában foglalja az embercsempészek elleni fellépést, a hírszerzési együttműködés fokozását és az illegális munkavállalás visszaszorítását is.