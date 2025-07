Bocsánatkérő leveleket küldött az elkövető a magdeburgi karácsonyi vásár áldozatainak

A Szász–Anhalt tartományi ügyészség megerősítette, hogy legalább öt, a tavaly decemberi merényletben megsérült személy kapott levelet a férfitól ebben a hónapban. A 2023. december 20–i támadás során többen haltak meg, köztük egy hatéves kisfiú, és több mint 300 ember sérült meg, sokan súlyosan, amikor egy bérelt terepjáró nagy sebességgel belehajtott a karácsonyi vásár tömegébe Magdeburg belvárosában – írja a The Guardian.

Magdeburgban a karácsonyi vásáron történt halálos gázolás (Fotó: PETER GERCKE / dpa-Zentralbild)

A Magdeburger Volksstimme című helyi lap számolt be elsőként a kézzel írt levelekről, amelyek végén a megszokott hivatalos kifejezés – „Mit freundlichen Grüßen” („Baráti üdvözlettel”) – különösen hátborzongatóan hatott a címzettekre.

A levelekben Abdulmohsen nemcsak bocsánatot kért, és jobbulást kívánt az áldozatoknak, hanem zavaros, keserű hangvételű kitérőket tett más szaúdi menekültekre is, hasonlóan azokhoz a nyilvános posztokhoz, amelyeket korábban a közösségi médiában tett közzé. A pszichiáter végzettségű férfi azt is kérte, hogy az áldozatok – vagy képviselőik – írjanak neki választ, sőt, a válaszhoz egy öncímzett, bélyeggel ellátott boríték csatolását is kérte.

Az egyik megszólaló áldozat az MDR regionális televíziónak elmondta: „Megdöbbentünk, amikor visszatértünk a nyaralásból, és a levelet a postaládánkban találtuk.” Egy másik címzett hozzátette: „Először el sem akartuk hinni. Hogyan kerülhetett egy gyilkos a túlélők címéhez?”

Az áldozatokat segítő tanácsadó szerint senkit sem érdekel a bocsánatkérés. A levelek inkább újabb sebeket téptek fel, mintsem megnyugvást hoztak volna.

A Spiegel információi szerint az ügyészség ugyan figyelemmel kísérte a levelek tartalmát, de először még az volt az álláspontjuk, hogy a címzetteknek joguk van eldönteni, elolvassák–e őket. A leveleket külön borítékban kézbesítették, rajta figyelmeztető felirattal a tartalomról.

A közfelháborodás hatására azonban az eljárás megváltozott: az ügyészség most már visszatartja a férfi által küldött leveleket, és előbb telefonon értesítik az érintetteket arról, hogy üzenetet kaptak. Ha valaki nem kívánja átvenni a levelet, azt nem kézbesítik.