Magyar konzulok lesznek jelen a Puskás és az ETO FC meccsének helyszínén is

A tárcavezető arról számolt be, hogy csütörtökön két mérkőzésen is pályára lépnek hazai klubcsapatok az UEFA Konferencia-liga selejtezőiben, ezért a konzulok is készültségben lesznek.

Kiemelte, hogy a Puskás Akadémia Cipruson folytatja nemzetközi szereplését az Arisz Limasszol ellen, és három magyar konzul is jelen lesz a helyszínen, kettő az Alphamega Stadionban, egy a beléptetésnél.

Tájékoztatása szerint ügyeleti telefonszám működik most is, ezt lehet hívni baj esetén: +357 9908 9543.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy az ETO Örményországban méri össze az erejét a Pjunyik csapatával a Vazgen Sargsyan Stadionban.

A győri szurkolókat négy konzul segíti: hárman a stadionban, egy fő pedig a beléptetésnél teljesít szolgálatot. Telefonszám: +374 98 665 392

– tudatta.

Ha bárki bajba kerül vagy bármilyen ügyes-bajos dolga akad, itt vagyunk! Jó szurkolást mindenkinek!

– összegzett.