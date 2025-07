Újabb baki: Meghan Markle ismét lebukott

Meghan Markle ismét a reflektorfénybe került – ezúttal egy Instagramra posztolt kép miatt, amelyen épp egy barackot szed a montecitói birtokon. A bejegyzés mellé csupán annyit írt: „Leszedni, megenni, megismételni.” Ám a kép részletei hamar szemet szúrtak a királyi család rajongóinak – írja a Bors.

A Meghan Markle által megosztott gyümölcsszedős fotó újabb vitát indított az interneten.

Meghan Markle megint bakizott – a gyümölcsszedés sem ment zökkenőmentesen

A leggyakoribb kritika szerint az összes többi barack a fán még zöld és éretlen, miközben Meghan kezében egy érett, csillogó példány látható – fejjel lefelé tartva, szár és levél nélkül. Egyes kommentelők szerint ez azt bizonyítja, hogy nem is a fáról szedte, csupán kézbe vett egy bolti barackot a fotó kedvéért.

A Reddit-felhasználók is elemzésbe kezdtek, többen úgy fogalmaztak: „Ezen a ponton már abban sem vagyok biztos, hogy ez a barack valaha is rajta volt azon a fán.” A fotó fényviszonyai és a képszerkesztés csak tovább fokozta a gyanút, bár valóban most van barackszezon Santa Barbarában.

Meghan Markle és a rendezett háziasszony-imidzs újabb fejezete

Nem ez az első eset, hogy a Meghan Markle által posztolt tartalmak „túl tökéletesnek” bizonyulnak. Korábban egy földmentes „frissen szedett” zöldségkosár, egy „megrendezett” húsvéti kiskacsás videó, valamint egy gofriposzt is kritikát kapott. Legutóbb a saját receptként hirdetett málnalekvárjáról derült ki, hogy nem otthon készült, hanem egy több ezer kilométerrel arrébb található illinois-i üzemben gyártották.