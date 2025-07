Gyerekeket mérgeztek meg egy nyári táborban

A hatóságokat vasárnap értesítették egy bejelentés alapján. A gyanú szerint a férfi szándékosan mérgező anyagot adott be a gyerekeknek. A 76 éves férfit a tábor területén fogták el és tartóztatták le a mérgezés miatt – írja a Bors.

Súlyos ételmérgezés okozta egy francia kislány halálát, több gyerek kórházban van

Fotó: Unsplash

Több gyerek is kórházba került a mérgezés után

A fiatalokat elővigyázatosságból vitték kórházba, de azóta már mindannyian hazatérhettek. A rendőrség külön nyomozócsoportot állított fel az eset kivizsgálására. Egy ideiglenes triázsközpontot is létrehoztak a közeli Plungar faluban. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, és érzékeny, összetett ügyként kezelik. Az ügyben a rendőrségi intézkedések átláthatósága érdekében független vizsgálat is indult. A közösséget mélyen megrázta az eset, és sok szülő aggódik gyermeke biztonsága miatt.

235 óvodást mérgeztek meg

Nemrég Kínában mérgeztek meg többszáz óvodást. A kínai Kanszu tartomány egyik óvodavezetője a gyerekeknek felszolgált ételek színének és megjelenésének „feldobásával” akart több beiratkozót vonzani az óvodába. Az akció azonban balul sült el, mérgezés tüneteivel szállítottak kórházba 235 kisgyereket, akiknek a szervezete rosszul reagált a felhasznált ipari minőségű ólomtartalmú ételfestékre.