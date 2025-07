Összeomlottak a mobilhálózatok több nagyvárosban, milliókat érint a zavar

Csütörtök délután súlyos mobilhálózati kimaradás bénította meg az Egyesült Királyságot: egyszerre több nagy szolgáltatónál is problémák léptek fel. Az EE, a Vodafone, a BT és a Three mobilhálózatai is érintettek.

A felhasználók tömegesen panaszkodtak arra, hogy nem tudnak hívásokat indítani vagy fogadni, sokak készülékei egyszerűen nem csatlakoznak a mobilhálózatra. A hibák miatt több millió ügyfél maradhatott teljesen elérhetetlen a nap folyamán – írja az Independent. Több mobilhálózat is megbénult Nagy-Britanniában - Fotó: MARTIN SCHUTT / DPA A problémák elsősorban a nagyvárosi területeket sújtják, így a kimaradások Londonban, Birminghamben, Manchesterben és Glasgow-ban is érezhetők. A szolgáltatók hivatalosan megerősítették a fennakadást, és közölték, hogy dolgoznak a hiba elhárításán, de egyelőre nem tudni, mikorra áll helyre a normál működés. Az O2 hálózatát ugyanakkor nem érinti közvetlenül a hiba, de felhasználóik közül is többen panaszkodtak, mivel más szolgáltatóknál lévő ismerőseiket nem tudják elérni. A vállalat hangsúlyozta: az ő hálózatuk rendben működik. Milliókat érint a mobilhálózat összeomlása A brit lakosság részéről jelentős a felháborodás, hiszen a hiba nemcsak a magánéleti kapcsolattartást, hanem az üzleti kommunikációt is akadályozza, különösen egy olyan napon, amikor a megbízható elérhetőség alapelvárás. A szolgáltatók egyelőre nem közöltek pontos okot a kiesésre, és arról sincs hivatalos információ, hogy a probléma országos vagy régióspecifikus technikai hibából ered. Az üzemzavar hatásait azonban már most több millió felhasználó érzi meg. Az Origo 2025 májusában arról számolt be, hogy Spanyolországban omlott össze a mobilhálózat.

