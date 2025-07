Az Európai Parlament ma délben szavazott Ursula von der Leyen ügyéről. Bár az eredmény csak a voksolás után derült ki, a döntést hetek óta éles politikai vita előzte meg egész Európában.

Ursula von der Leyen Fotó: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

Korrupció Ursula von der Leyen körül

Az ügy középpontjában egy román EP-képviselő, Gheorghe Piperea indítványa állt: szerinte Ursula von der Leyen titkos SMS-ekben egyeztetett a Pfizer vezérigazgatójával a vakcinabeszerzésekről. Emiatt felmerült az átláthatósági szabályok megsértése, ami bizalmatlansági indítványhoz vezetett.

Komisja Europejska wraz z Ursulą von der Leyen utrzymała się. Za wnioskiem o jej odwołanie głosowało 175 posłów, przeciw było 360, a 18 wstrzymało się. W istocie, wszyscy posłowie, którzy zagłosowali przeciw wnioskowi o wotum nieufności wzięli odpowiedzialność za:

Az úgynevezett SMS-botrány mögött az a kérdés is húzódik, miért nem őrizte meg és hozta nyilvánosságra a Bizottság az üzenetváltásokat.

Ursula von der Leyen megítélése ugyanakkor nemcsak a Pfizer-beszerzések körüli botrány miatt vitatott: közép-európai szemmel a migrációpárti és háborúpárti uniós politika is komoly kritikákat váltott ki. Az EU intézményei, különösen az Európai Bizottság pedig jogállamisági problémákkal is küzdenek – ahogyan azt a Nézőpont Intézet elemzése is bemutatta.