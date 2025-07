Csak néhány perc, de életre szóló élmény lehet – mutatjuk, mi az!

A 2026-os nyár egyik leglátványosabb eseménye minden bizonnyal a napfogyatkozás lesz. Augusztus 12-én ez a ritka égi jelenség több kontinensen is megfigyelhető lesz, és különösen azok számára nyújt majd lenyűgöző élményt, akik a megfelelő helyről és módon figyelik meg. Bár Magyarországon csak részleges takarást tapasztalhatunk, a látvány így is magával ragadó lehet. A teljes sötétség élményére vágyóknak pedig már most megéri előre tervezni.

2026-ban látványos napfogyatkozásra számíthatunk - Képünk illusztráció - Fotó: Unsplash

Napfogyatkozás: a legjobb helyek

A koponyeg.hu információi szerint a teljes napfogyatkozás csúcspontját az Atlanti-óceán térsége, Izland, Spanyolország és Észak-Afrika élheti át. Egyre több tematikus tengerjáró hajó indul a jelenség megfigyelésére, fedélzetükön szakértőkkel és csillagászati eszközökkel. Ezek az élményutak már most foglalhatók, és igazi különlegességet kínálnak az asztroturizmus kedvelőinek.