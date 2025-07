Sokkoló tragédia: öten haltak meg egy irodai lövöldözésben – videó

A támadás hétfőn, helyi idő szerint 18 óra körül történt egy olyan épületben, ahol jelentős pénzintézetek és a National Football League (NFL) központja is található. Jessica Tisch, a New York-i rendőrség biztosa elmondta, hogy a nyomozás jelenleg is folyik.

New York: hatalmas a rendőri jelenlét a támadás helyszínén (Fotó: AFP)

New York-i támadás: sokkoló részletek derültek ki

A rendelkezésre álló információk szerint egy férfi egy fekete BMW-ből szállt ki a Park Avenue-n az 51. és 52. utca között, egy M4-es gépkarabéllyal a kezében. A biztonsági kamera felvételei szerint a férfi belépett az épület előcsarnokába, jobbra fordult, és azonnal tüzet nyitott egy rendőrre.

Ezután a földszinten lelőtt két embert, köztük egy nőt és egy biztonsági őrt, majd felment a 33. emeletre, ahol megölt egy férfit. Egy másik áldozatot kórházban ápolnak.

A feltételezett elkövető Shane Tamura, egy 27 éves férfi, aki Las Vegasban lakott. Indítékai egyelőre ismeretlenek.

Az áldozatok között van Didarul Islam, egy 36 éves rendőr, aki nős volt és két kisfia volt. Felesége a harmadik gyermeküket várja. Eric Adams, New York polgármestere elmondta, hogy Islam rendőr Bangladesből vándorolt be, és „életeket mentett" és „megvédte a New York-iakat".

A felhőkarcoló számos nagy cégnek ad otthont, köztük a Blackstone-nak, a világ legnagyobb fedezeti alapjának, a KPMG-nek, a Deutsche Banknak és az NFL központjának. A Rockefeller Center közelében található, néhány háztömbnyire délre a Central Parktól.