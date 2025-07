Nyilvánosságra hozták az Európai Bizottság NGO-szerződéseit: 17 milliárd euró politikai aktivizmusra?

A Fidesz brüsszeli delegációja és a Patrióta képviselőcsoport nyilvánosságra hozta azoknak a szerződéseknek a listáját, amelyeket az Európai Bizottság kötött „civilnek mondott szervezetekkel”, köztük ezernyi politikai aktivistacsoporttal.

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

Ezt Dömötör Csaba fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő jelentette be, közölte, hogy a listát mindenki megtalálhatja az ngotransparency.eu oldalon.

Ezen a honlapon le lehet kérdezni, hogy 2019-2023. között egy adott politikai aktivistacsoport, egy adott NGO kapott-e támogatást Brüsszelből. Emellett azt is meg lehet tudni egyetlen gombnyomással, hogy egy adott országban mely aktivistacsoportok kaptak pénzügyi támogatást az Európai Bizottságtól”

– mondta Dömötör Csaba kiemelve, hogy a közzétett adatok az Európai Bizottságtól kapott dokumentumokon alapulnak.

A számok sokkolóak, ugyanis az Európai Bizottság 2019 és 2023 között 37 ezer ilyen szerződést kötött összesen 17 milliárd euró értékben, ami forintban kifejezve 6800 milliárd. Ami létrejött, az pontosan olyan, mint az amerikai USAID esete, amelyet felfüggesztettek, mert a hangzatos célok mögött valójában egy liberális pénzelosztó gépezet állt"

– jelentette ki az EP-képviselő. Azt mondta, hogy a listán találhatók valóban civil tevékenységet végző szervezetek is, de „a nagy többséget nem ők adják, a nagy összegeket nem ők kapják”.

Hiába állítják az ellenkezőjét a liberális véleményvezérek, illetve döntéshozók, ami itt létrejött, annak semmi, de semmi köze a hagyományos értelemben vett civil társadalomhoz”

– szögezte le Dömötör Csaba. A civil társadalom ugyanis alulról építkezik, önszerveződő és a társadalom egyes csoportjait képviseli. Ezzel szemben viszont ezt a hálózatot felülről hozták létre, nincs társadalmi gyökere és nem az egyes társadalmi csoportok hangját juttatja el Brüsszelbe, hanem a brüsszeli elit akaratát akarja eljuttatni Európa minden szegletébe.

Tehát politikai tevékenységet végeznek, de választói felhatalmazás nélkül, az adófizetők pénzéből, a választók akarata és érdekei ellenében”

– értékelt a fideszes politikus, majd közölte: az Európai Számvevőszék pár héttel ezelőtti jelentése is megállapítja, hogy a támogatott szervezetek jelentős része nem állna meg a saját lábán, ha nem kapnának Brüsszelből forrásokat. Ráadásul ezen szervezetek jelentős részét Brüsszelben jegyezték be, ami szintén jelzi, hogy valójában az uniós brüsszeli intézményrendszerhez kapcsolódnak. Dömötör Csaba arról is beszélt, hogy a támogatott szervezetek sokféle módon próbálják érvényesíteni a liberális politikát, például azzal, hogy gyengítik a tagállamok határvédelmi képességeit.

Emellett jobboldali kormányok ellen szerveznek különböző akciókat, kampányolnak az agrártámogatások ellen, EP-képviselőknél végeznek lobbitevékenységet a bizottság elvárásai és szempontjai alapján. Vannak, akik erőműveket perelnek, és Németországban arra is akadt példa, hogy erőműveket foglaltak el. Ezek mellett munkahelyteremtő beruházások ellen tüntetnek vagy éppen a Magyarország elleni jogállamisági eljáráshoz gyártanak lejárató anyagokat”

– mondta.