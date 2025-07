Orbán Viktor újra Tusványoson – kövesse velünk a miniszterelnök beszédét!

Jelenleg is tart a magyar jobboldal egyik legnagyobb rendezvénye, a 34. Tusnádfürdői nyári szabadegyetem. Az esemény legfontosabb programpontja ezúttal is Orbán Viktor szombati beszéde. A miniszterelnök hagyományosan Erdélyben értékeli a világban zajló folyamatokat és ad geopolitikai helyzetértékelést. Beszéde ezúttal is izgalmasnak ígérkezik: a politikai szakértőket már napok óta foglalkoztatja a téma. Kövesse velünk a történéseket az Origon!

Vágólapra másolva!

Cikkünk folyamatosan frissül 7 bejegyzés

A hagyományoknak megfelelően Orbán Viktor beszédével zárul a tusványosi fesztivál. A miniszterelnök a hivatalos program szerint 10.30 órakor lép színpadra Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, és a moderátori teendőket ellátó Németh Zsolt társaságában. A közszolgálati televízió élőben adja Orbán Viktor tudványosi beszédét. Itt tudják követni a történéseket:

Digitális polgári köröket indít Orbán Digitális polgári köröket indít Orbán Viktor. A polgári jobboldalnak kezdeni kell valamit a virtuális térrel, mert az nagyon ellenséges velünk - jelentette ki Orbán Viktor. A kormányfő szerint a digitális változás végigsöpört a nyugati világon, abban "nincs semmi magyar". Aki vállalja jobboldaliságát, azt lejáratják, ellehetetlenítik. Valamit tehát tennünk kell. Újra kell szerveznünk a közösségünket - jelentette ki Orbán. Korábban kiemelte, hogy a Fidesz létrehozta a Harcosok Klubját. Utóbbinak a feladata a digitális harc, a digitális polgári köröknek a szervezeződés. Orbán találkozott román kollgájával A kormányfő második aktualitásnak nevezte, hogy tegnap találkozott a román miniszterelnökkel. Harmadik aktualitás, hogy a kormány kiutasított egy antiszemitizmust, terrorizmust éltető rockbandát. A Kneecap ügyére utalt, majd a kormányfő odaszúrt Majkának és Azahriahnak is. Elsőként a közelgő országgyűlési választásokról van szó Orbán beszédében "Saját belső felméréseink szerint a Fidesz 106 választókerületból 80-at nyerne meg" - ismertette Orbán Viktor, aki szerint pártja nyolc hónappal a választás előtt elsöprő gyözelmet aratna, ha most tartanák a választást. Megkezdődött Orbán Viktor beszéde A miniszterelnök átvette a szót és mostani beszédét cikluszárónak nevezte. Németh Zsolt: ezer előadó vett részt Tusványoson A kormányfő beszéde előtt Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke, a szabadegyetem alapítója arról beszélt, hogy ezer előadó vett részt az eseményen, hat kontinensről érkeztek vendégek. Megjegyezte, hogy Tusványos méltán vallja magát a közélet szellemi műhelyének. Tőkés László kitért Sebestyén József halálára is Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke beszédében úgy fogalmazott, hogy Sebestyén József meggyilkolása a Tízparancsolatot sértő, égbekiáltó bűn volt. De esete csak a jéghegy csúcsa - tette hozzá. Rejtélyes posztot osztott meg a kormányfő a beszéd előtt A miniszterelnök a beszéde előtt egy bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán, amihez csak annyit írt: DPK

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!