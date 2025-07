Rejtélyes: eltűnt Oroszországban egy katonai repülőgép

Egy Magadanba tartó orosz Mi–8 típusú helikopter tűnt el a radarokról az Ohotszk-tenger partvidékén, Oroszország Távol-Keleti Szövetségi Körzetében. A fedélzetén háromfős személyzet és két műszaki dolgozó tartózkodott, közölte a Roszaviacija, az orosz polgári légügyi hatóság.

Oroszország nagy erőkkel keresi a helikoptert

Fotó: AFP

Oroszország nagy erőkkel keresi a helikoptert

A helikopter az APK „Vzljot” nevű légitársaság tulajdonában volt, és helyi idő szerint este 7 órára kellett volna megérkeznie Magadan városába, azonban nem érkezett meg időben, és a kapcsolat is megszakadt vele. A keresésére egy Antonov–26-os repülőgép indult útnak Magadanból, fedélzetén mentőegységgel. Emellett Ohotszkból egy másik Mi–8-as helikopter is felszállt, hogy bekapcsolódjon a kutatásba, míg Habarovszk városából egy készenlétben álló, a rendkívüli helyzetek minisztériumához tartozó helikopter is bevetésre vár. Az eltűnés oka egyelőre ismeretlen. Nem ez az első eset, hogy orosz Mi–8-as helikopterrel probléma adódik. A napokban a Tveri területen egy másik Mi–8-as kényszerleszállást hajtott végre, miután meghibásodott az egyik hajtóműve. Akkor hat fő tartózkodott a fedélzeten, és sikeresen landoltak egy mezőn, súlyosabb sérülések nélkül. A gép a Zmejovo repülőtérről indult, és a szomszédos Szmolenszki terület felé tartott.

Oroszország Távol-Keleti Szövetségi Körzete az ország legnagyobb kiterjedésű közigazgatási egysége, amely a Csendes-óceán partvidékétől egészen Szibéria keleti határáig terjed. A körzet területe meghaladja a 6 millió négyzetkilométert, ami Oroszország teljes területének mintegy harmada, ugyanakkor a népsűrűsége rendkívül alacsony, elszórt városok, hatalmas erdőségek, tundrák és hegyláncok jellemzik. A régió közlekedési és kommunikációs szempontból nehéz terep, mivel a hegyvidéki és tajgás tájak, valamint az időjárási szélsőségek gyakran megnehezítik a repülést és a szárazföldi közlekedést. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy egy-egy eltűnt légi jármű keresése sokszor napokig, akár hetekig is eltarthat.