Oroszország külföldi katonákat vetne be Ukrajna ellen

Ukrajna katonai hírszerzése szerint Oroszország Laoszt is be akarja vonni az Ukrajna elleni háborúba „humanitárius együttműködés” ürügyén. Moszkva állítólag 50 laoszi katonai mérnököt hívott be Kurszk megyébe, miközben más országokból is egyre több külföldi harcost alkalmaz a Kreml. Laosz egyelőre nem kommentálta az állításokat.

Oroszország Laosz segítségét kérte az Ukrajna elleni háborúban az ukrán katonai hírszerzés szerint. A hivatalos közlés szerint Moszkva egy humanitárius együttműködés égisze alatt laoszi katonai egységeket tervez telepíteni az oroszországi Kurszki területre. Oroszország újra külföldi katonákat vetne be Ukrajna ellen – ezúttal Laoszból

Fotó: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL Az ukrán hírszerzési jelentés szerint Laosz akár 50 katonai mérnököt is küldhet Oroszországba, hivatalosan aknamentesítési feladatokra. Emellett a délkelet-ázsiai ország ingyenes rehabilitációs szolgáltatásokat kínál az orosz sebesült katonák számára. Oroszország a humanitárius retorika mögé bújva próbálja legalizálni külföldi katonák jelenlétét saját területén, és beveti őket Ukrajna ellen – áll az ukrán hírszerzés közleményében. Egy független orosz oknyomozó portál, az Important Stories áprilisi jelentése szerint eddig legalább 1500 külföldi harcos érkezett Oroszországba 48 különböző országból, az orosz–laoszi együttműködés pedig egy tágabb orosz törekvés része, amelynek során a Kreml külföldi harcosokat toboroz Ázsiából, Afrikából és Észak-Koreából – írja a The Kyiv Independent. ⚡️ Russia seeks to involve Laos in war against Ukraine, military intelligence claims.https://t.co/FtemozwrY7 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 5, 2025

