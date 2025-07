Kiderült, miért vannak Oroszországban internetkimaradások

Az orosz hatóságok rendszerszintűvé tették a mobilinternet lekapcsolását, különösen azután, hogy ukrán drónok sikeres támadásokat hajtottak végre mélyen Oroszország belterületén. A Na Svyazi nevű civil szervezet adatai szerint rekordot jelentő 654 mobilinternet-leállás történt júniusban, míg májusban ennek csak a töredékét jelentették.

Oroszországban egyre gyakrabban kapcsolják le az internetet

Fotó: AFP

A lekapcsolások bankszolgáltatásokat, futáralkalmazásokat és taxihálózatokat is érintettek, a kiesések különösen érzékenyen érintik a mindennapi életet. Moszkvától egészen a Csendes-óceán partján fekvő Primorszkij határterületig panaszkodtak a lakosok többnapos kimaradásokra. A Kreml hivatalos álláspontja szerint az intézkedések biztonsági okból történnek. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő megerősítette:

Ez gyakran biztonsági megfontolásból történik.

Az internetkorlátozások közvetlen reakcióként is értelmezhetők az ukrán dróncsapásokra, amelyek gyakran mobiljelek segítségével tájékozódnak vagy azonosítanak célpontokat. Június elején több ilyen drón, rejtett teherautókban, orosz légibázisokat támadott, Szibériában is kárt okozva a nukleáris képességekkel bíró bombázóflottában. Michael Horowitz, a Council on Foreign Relations elemzője szerint:

Az internetkimaradások rendkívül hatékonyak az ellenséges drónok blokkolásában, ezért az orosz lakosságnak rendszeres leállásokkal kell számolnia.

Az első nagyobb lekapcsolási hullám május 9-én indult, amikor Oroszország a győzelem napját ünnepelte, és a Vörös téren több mint húsz ország vezetője – köztük Hszi Csin-ping kínai elnök és Lula da Silva brazil államfő – csatlakozott Vlagyimir Putyinhoz. A Bloomberg által idézett példák szerint nem csak Oroszország alkalmazza ezt a technikát. Irán az izraeli légicsapások idején 12 napra zárta le az internetet, hogy megakadályozza a kibertámadásokat.

A lakosság a zúgolódás ellenére kezd hozzászokni az internet időszakos leállításához.

Megszokták, hogy a hatóságok nem magyarázzák meg a kimaradások okát, és gyakran napokkal később, kárpótlásképp ingyenes SMS-csomagokat vagy extra adatkeretet kapnak. Voronyezs, az ukrán határtól 150 kilométerre fekvő egymilliós város például több mint 24 órás mobilinternet-kiesést szenvedett el június 24-én, jelentette a helyi TV Gubernia csatorna.