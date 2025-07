Az Európai Parlament román képviselője, Gheorghe Piperea jogi lépéseket helyezett kilátásba Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen, amiért állítólag alaptalanul vádolta meg őt oroszpártisággal – írja a Brussels Signal belga hírportál. A konfliktus hátterében a Von der Leyen ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány áll, amelyet Piperea kezdeményezett.

Von der Leyen Zelenszkijhez hasonlóan oroszpártisággal vádolja politikai ellenfeleit (Fotó: Anadolu via AFP)

A román képviselő nyílt levélben fordult az Európai Bizottsághoz, amelyben kártérítési per indításával fenyegetőzött az Európai Unió Bíróságán. Piperea szerint Von der Leyen rágalmazta őt azzal, hogy minden bizonyíték nélkül Moszkvához kötötte személyét.

A július 7-i parlamenti vitán Von der Leyen ahelyett, hogy valódi válaszokat adott volna az őt ért kritikákra, szélsőségeseknek nevezte ellenfeleit, oltásellenességgel és oroszpártisággal vádolva meg azokat a képviselőket, akiknek nem tetszett, hogy a demokratikus intézmények megkerülésével kötötte meg a Pfizerrel a 35 milliárd eurós vakcinabeszerzési megállapodást.

Von der Leyent és az Európai Bizottságot néhány héttel ezelőtt az Európai Unió Bírósága is elmarasztalta, amiért az EU átláthatósági irányelvét megsértve nem voltak hajlandók kiadni az Albert Bourlával váltott sms-eit.

Piperea szerint az orosz sajtó már jóval a bizalmatlansági indítvány előtt is negatívan írt Von der Leyenről, és hangsúlyozta, hogy a lépésnek semmi köze nincs Moszkvához. Piperea hivatalosan felszólította Von der Leyent, hogy szolgáltasson bizonyítékot az indítvány mögötti állítólagos orosz támogatásra, amivel vádolta, ellenkező esetben nyilvános bocsánatkérést vár tőle, nemcsak saját maga számára, de annak a hetvenkilenc képviselőnek is, akik aláírták a kezdeményezést, és annak a kilencvenöt képviselőnek is, akik megszavazták a Von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványt, amely végül a baloldali összefogás miatt elbukott az Európai Parlamentben.

Ursula von der Leyennél nem számít ritkaságnak, hogy oroszpártisággal vádolja politikai ellenfeleit. Előfordult például, hogy a teljes Nemzeti Tömörülést, Marine Le Pen pártját „Putyin barátainak” nevezte.

Ezzel szinte másolja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök taktikáját, aki szintén az oroszpártiság vádjával kaszál el ellenzéki pártokat és médiumokat, de ezt az érvet hozta fel a korrupcióellenes szervek függetlenségének néhány nappal ezelőtti megszüntetése mellett is.