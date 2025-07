Rajongók kísérik utolsó útjára Ozzy Osbourne-t

A múlt héten, július 22-én 76 éves korában meghalt a heavy metal ikonja, Ozzy Osbourne, aki évtizedek óta küzdött komoly egészségügyi problémákkal – ahogy azt az Origo is megírta.

Ozzy Osbourne-t szerdán Birmingham temetik el

Fotó: DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mostanra kiderült, mikor és hol lesz a Black Sabbath együttes legendás frontemberének temetése.

A heavy metal énekest szerdán kísérik utolsó útjára. A temetési menet 13 órakor halad végig az angliai Birmingham központjában, a Broad Streeten. A koporsót a gyászoló rajongók kísérik majd a Black Sabbath híd irányába, ahol már ezrek hagytak virágokat és üzeneteket. A helyi Bostin' Brass zenekar biztosítja a zenét a felvonulás során – írja a BBC.

A városi múzeumban megnyitották a részvétnyilvánító könyvet és az „Ozzy Osbourne: Working Class Hero” kiállítást, amelyet Sharon Osbourne nyitott meg. A Black Sabbath emlékhelyei, mint a Black Sabbath Mural, az „Ozzy the Bull” szobor és a The Station pub is várja a tisztelgőket. Utóbbi épületet, a kocsmát nemrég műemlékké nyilvánították, amelyet globálisan is a heavy metal szülőhelyeként ismernek, ahol a Black Sabbath először lépett fel 1968-ban.

Egyébként Osbourne alig három héttel a Black Sabbath búcsúkoncertje után hunyt el. A város vezetése és rajongók világszerte tiszteletüket teszik a „birminghami fiúnak”, aki világhírűvé tette a várost és a heavy metal műfajt.