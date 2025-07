Elhunyt Ozzy Osbourne, a heavy metal ikonja

Július 22-én elhunyt Ozzy Osbourne, a Black Sabbath frontembere, a heavy metal egyik úttörője – írja a Hollywood Reporter. A zenész halálhíre megrázta a rajongókat, ugyanakkor sokan tudták, hogy már hosszú évek óta romló egészségi állapottal élt. Parkinson-kórt diagnosztizáltak nála 2020-ban, de már korábban is számos sérülést és balesetet szenvedett, amelyek miatt többször került kórházba.

Ozzy Osbourne évek óta küzdött súlyos betegségekkel és sérülésekkel – a heavy metal ikonja 76 évesen hunyt el.

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Balesetek, sérülések és kórházi kezelések tarkították Ozzy Osbourne utolsó éveit

Ozzy Osbourne egészségi állapotát nemcsak a betegségek, hanem az évtizedek alatt felhalmozódott sérülések is megviselték. Több motorbalesete volt, amelyekből komoly csonttörésekkel és műtétekkel épült fel. Egyik legismertebb balesete 2003-ban történt, amikor egy quad baleset során súlyosan megsérült, bordatörést és kulcscsonttörést is szenvedett. Ezek után is többször kellett kórházba szállítani, sőt több műtét és rehabilitáció követte egymást az utóbbi években.

A Parkinson-kór diagnózisa után ugyan még igyekezett aktív maradni, de turnéit sorra le kellett mondania, mert állapota egyre romlott. Mindeközben még mindig dolgozott új dalokon és közreműködött olyan legendákkal, mint Elton John vagy Slash.

Öröksége örökre velünk marad

Bár a betegsége és balesetei miatt az utóbbi években vissza kellett vennie a tempóból, Ozzy Osbourne neve örökre a rocktörténelem része marad. Halálával egy korszak zárult le, de zenéje és legendás személyisége tovább él a rajongók szívében.