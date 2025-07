13 évig sodródott egy palackposta az Atlanti-óceánon

„Anita és Brad kirándulása Bell-szigetre. Ma a vacsorát, ezt az üveg bort és egymást társaságát élveztük a sziget szélén” – állt a 2012-ben palackba zárt üzeneten, arra kérve a leendő megtalálót, hogy hívja fel őket a megadott telefonszámon, ha az üveget megtalálja.

Elsőre alig tűnt ki a szemétből a kanadai palackposta

Fotó: Maharees Heritage and Conservation

Palackposta a végtelenbe

A palackpostát tizenhárom évvel később, az Atlanti-óceán túloldalán, 3200 kilométerrel arrébb egy másik pár, Kate és John Gay találták meg a Kerry megyei Scraggane-öbölben, Írország nyugati csücskében. Elolvasták az üzenetet, koccintottak Anita és Brad egészségére, és azon tűnődtek: vajon még mindig együtt vannak-e?

Felhívták a megadott telefonszámot, de senki sem vette fel. Így üzenetet tettek közzé a Maharees Természetvédelmi Egyesület, egy környezetvédelmi csoport Facebook-oldalán, amelyik megszervezte a palack felfedezéséhez vezető öböl-takarítást, és vártak. A poszt vírusként terjedt, és néhány órán belül kanadai barátaik értesítették Anita és Brad Squirestet a palack felfedezéséről. Ők mostanra már házasok, három gyermekük van, de még mindig Új-Fundlandon élnek.

Új barátokra találtak

„Az elmúlt 24 óra egyszerűen fantasztikus volt – tudni, hogy ennyi ember értékeli a történetet” – mondta Brad az RTÉ rádió Morning Ireland című műsorában.

Csak szerelmes fiatalok voltunk. Most szerelmes idősebb emberek vagyunk. Örülünk, hogy a történet napvilágra került. Új barátokra teszünk szert ennek köszönhetően, és remélhetőleg hamarosan visszatérünk Írországba.

A pár, akik a Bell Island-i kirándulás előtt egy évig randevúzott, 2016-ban házasodott össze - írta a The Guardian.

A tengeri áramlatok jóvoltából egy éven belül több régi palackposta is partot ért. Találtak már 150 és 200 éves üzeneteket is, és olyat is, ami nek került vízbe, hanem egy skót világítótorony falába rejtve töltötte az utóbbi 132 évet.