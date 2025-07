Putyin félelmetes fegyvere egyre közelebb Európához

Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök a függetlenségük napja alkalmából tartott ünnepségen jelentette be, hogy 2025 végéig Belarusszia területén is telepítik az orosz fejlesztésű Oresnyik rakétarendszert, ami egy közepes hatótávolságú hiperszonikus rakétarendszer. A rakéta egy új fejlesztés és nukleáris robbanófejek hordozására is alkalmas. A döntés – Lukasenka szerint – Vlagyimir Putyinnal közösen született a volgográdi találkozójuk során.

Putyin nukleáris töltetek hordozására alkalmas rakétarendszert telepít Belaruszba

Fotó: ALEXANDER KAZAKOV / POOL

Az első Oresnyik-állások Belaruszban lesznek. Látták már (Ukrajnában), hogyan működik: ugyanazok a rakéták, ugyanazok a csapások – de nukleáris töltet és radioaktív szennyezés nélkül. Ez a fegyver év végére belarusz területre kerül

– közölte a belarusz vezető. Az Oresnyik rakétarendszert Oroszország akkor vetette be, amikor Dnyiprót érte támadás. Vlagyimir Putyin szerint a csapás válasz volt Ukrajna amerikai és brit nagy hatótávolságú rakétáinak oroszországi bevetésére. Bár a rakétákról kevés nyilvános információ áll rendelkezésre, védelmi szakértők úgy vélik, az Oresnyik nem teljesen új fejlesztés, hanem a 2011 óta létező RS-26 „Rubezs” rakéta továbbfejlesztett változata lehet – írja a The Kyiv Independent.

Oresnyik rakéta

Fotó: OMAR ZAGHLOUL / ANADOLU

Lukasenka hangsúlyozta, hogy az új fegyverrendszer nem teszi célponttá Belaruszt, és az ezzel kapcsolatos aggodalmakat külső erők próbálják ráerőltetni az országra.

Állítása szerint azok az országok, amelyek nukleáris fegyverekkel rendelkeznek, a történelem tanulsága szerint elkerülték a katonai agressziót, és az Oresnyik is kizárólag elrettentő célokat szolgál majd. Egyúttal figyelmeztetést küldött amerikai tisztviselőknek: bár Belarussziában az atomfegyverek nemzetközi előírások szerint vannak tárolva, minden jogosulatlan határsértés „gyors és erőteljes választ” von maga után.

Lukasenka megköszönte Moszkvának, hogy támogatja a fejlett fegyverrendszerek belaruszi telepítését, és hozzátette: az Oresnyik jelenléte a belső rend fenntartását is szolgálja.

Biztos vagyok benne, hogy még azok a támogatóink is, akik ezt a lépést nem értik, idővel belátják majd az értelmét. Azért kerül Belarusszia földjére az Oresnyik: hogy megelőzzük a lázadásokat és a háborút

– mondta.