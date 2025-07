Ukrajna lakossága drámai mértékben csökken, miközben az orosz–ukrán háború továbbra is teljes gőzzel zajlik. A katonai kényszersorozás, a háborús áldozatok és a tömeges külföldre menekülés következtében a települések egyre inkább elnéptelenednek. Mindez azonban nem változtat az ország vezetőinek hozzáállásán. Zelenszkij elnök és köre továbbra is a konfliktus folytatását szorgalmazza, a Putyinnal való diplomáciai rendezés lehetőségét elutasítva. A kérdés adott: mi marad majd Ukrajnából, ha ez így folytatódik? Elhagyott házak, romos városok, veszélyes zónák – vajon ilyen állapotban csatlakozik majd az ország az Európai Unióhoz?

Kiderült Putyin titkos ukrajnai terve

Fotó: STR / Ukrainian presidential press-ser

Putyin demográfiai tervei

Vitalij Portnyikov ukrán politikai kommentátor szerint Putyin háborúja nem csupán katonai vagy politikai célokat szolgál, hanem egy mélyebb, demográfiai szinten is pusztít: Ukrajna népességének drasztikus csökkentésével. A kommentátor úgy véli, hogy ez a stratégia hosszú távon a geopolitikai versengés megszüntetését szolgálja az ukrán és az orosz nemzet között. Portnyikov rámutatott, hogy ha a háború még öt-hat évig eltart, Ukrajna lakossága gyorsabban apad majd, míg Oroszországé – mivel az orosz lakosság nagy része közvetlenül nem vesz részt a háborúban – stabil maradhat. Ez lehetővé tenné Oroszország számára, hogy vezető szerephez jusson Kelet- és Közép-Európában. A kommentátor számításai szerint, ha az orosz–ukrán háború 2031 körül ér véget, addigra Oroszországban 100–120 millió ember él majd, míg Ukrajnában csak 20 millióan, Lengyelországban pedig 25–30 millióan és így Oroszország válna a térség legnagyobb nemzetévé – legalábbis matematikai alapon – írja a tsn.ua.

Az oroszok aláaknázták Ukrajnát

Ukrajna a világ legelaknásítottabb országává vált az orosz invázió után.

A veszélyes területek nagysága 137 ezer négyzetkilométerre tehető, viszonyításként Magyarország területe 93 ezer négyzetkilométer. Az ukrán kormány 2033-ig szóló stratégiát dolgozott ki, melynek célja a felszabadított zónák 80 százalékának megtisztítása. A célok azonban több súlyos akadályba ütköznek. Az egyik legfőbb probléma a hatáskörök megosztása a különböző minisztériumok között. Emellett lassú az aknamentesítési szabványok elfogadása, csökkent a finanszírozás, és a közbeszerzési rendszer sem működik hatékonyan ezen a területen – számolt be róla a liga.net. Ha Ukrajnát felveszik az Európai Unióba, akkor az aknamentesítés teljes költségét az uniós polgárokkal fizettethetik meg. A most született, erősen előnytelen transzatlanti kereskedelmi megállapodás fényében hatalmas kérdés, hogy miből fogja az uniós (ezt is) finanszírozni.

Még jobban eladósítják majd az európai jövőt?

Ukrajna EU-csatlakozási tervei

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen 2025 májusában kijelentette, hogy fel kell gyorsítani Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, hangsúlyozva, hogy dolgoznak azon, hogy Ukrajna 2025-re minden csatlakozási fejezetet megnyisson. Az Európai Bizottság elnökének álláspontja jól mutatja az elmúlt hónapok brüsszeli politikai agendáját, melynek kiemelt célja Ukrajna uniós csatlakozásának erőltetett felgyorsítása. Marta Kos, az Európai Unió bővítésért felelős biztosa szerint Ukrajna EU-csatlakozási folyamata két-háromszor gyorsabb, mint a korábbi tagjelölteké volt. Azt is elmondta, hogy ezer ember dolgozik Brüsszelben azon, hogy Ukrajna mielőbb az Európai Unió tagjává válhasson.