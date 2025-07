Teljes káosz: légvédelmi rakéta lőtt egy utasszállítóra Moszkvánál

Oroszországban hajszálon múlhatott egy súlyos légi szerencsétlenség: egy orosz légvédelmi rendszer állítólag tüzet nyitott egy civil utasszállítóra, miután tévedésből drónnak nézte a gépet – erről számolt be Alekszandr Nevzorov orosz újságíró július 11-én. Az eset a beszámolók szerint Moszkva közelében történt. Az Aeroflot minszki járata, az AFL1845-ös járat épp leszálláshoz készült a serifemetjevói nemzetközi repülőtéren, amikor célba vette egy Pantsir–S típusú rakétarendszer.

Drónnak hitték a repülőt, már úton volt a rakéta – Fotó: JOAN VALLS / NurPhoto

Nem sokon múlt, hogy találjon a rakéta

A gép – egy Boeing 737-800-as – enyhébb sérülésekkel, de épségben landolt, az utasok és a személyzet tagjai közül senki nem sérült meg. Nevzorov szerint a kritikus pillanatokban egy hangfelvételen hallható, amint valaki többször is figyelmeztet: „ez egy utasszállító gép”. Az újságíró névtelen forrásokra hivatkozva számolt be a részletekről, a felvételt pedig saját csatornáján is megosztotta – írja a United.

Az eset helyi idő szerint július 11-én 0:20-kor történt. A FlightAware repüléskövető portál adatai megerősítik, hogy a járat valóban július 10-én 23:27-kor indult Minszkből, és 12:36-kor szállt le Moszkvában – a nyilvánosan elérhető repülési adatok alapján nem történt látványos eltérés a megszokott útvonaltól.

Ha bebizonyosodik a történtek valóságtartalma, az az orosz légvédelem súlyos működési hibájára világít rá. Az utóbbi hónapokban Moszkvát és környékét egyre gyakrabban érik dróntámadások, így a feszültség és az éberség is fokozódott az orosz védelmi egységek körében. Az incidens azt mutatja, hogy a főváros körüli légvédelmi zónában komoly veszélyt jelenthet a baráti tűz, különösen sűrűn lakott területek felett.

Az orosz hatóságok egyelőre nem kommentálták az esetet, ugyanakkor az eset újabb aggodalmakat vet fel a légvédelmi rendszerek megbízhatóságával és a bevetési szabályokkal kapcsolatban.

