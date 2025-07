Megáll az ész, mit műveltek a repülőgép fedélzetén!

Botrányos jelenet borzolta az utasok idegeit egy JetBlue járaton, amely New Yorkból Floridába tartott. A rendőrségi jegyzőkönyv szerint Trista Reilly egyértelműen szexuális mozdulatokat végzett Christopher Drew Arnold ölében, miközben a gép a magasban volt – írja a NY Post. Az egyik utas, aki két gyermekével utazott, azonnal szólt a légiutas-kísérőknek, miután a kicsik is szemtanúi voltak a történteknek a repülőgép fedélzetén. A gyerekek később a rendőröknek is megerősítették, mit láttak.

Gyerekek előtt szexelt egy pár a repülőgép fedélzetén – leszállás után azonnal letartóztatták őket Floridában

Fotó: Unsplash

Szexbotrány a repülőgép fedélzetén: letartóztatták a párt

A repülőgép landolása után, helyi idő szerint délelőtt 11:30 körül, a floridai Sarasota Bradenton Nemzetközi Repülőtéren a rendőrség már várta a párt. Mindkettőjüket kiskorúak jelenlétében elkövetett szeméremsértő magatartással vádolták meg.

Trista Reilly és Christopher Arnold pár órával később óvadék ellenében távozhatott a börtönből.

Nem ez az első eset, hogy utasok szexbotrányt okoznak a repülőgép fedélzetén. Bár a „Mile High Club” kifejezés régóta kering a köztudatban, a nyilvános szexuális cselekedetek – főleg kiskorúak jelenlétében – súlyos jogi következményekkel járhatnak.