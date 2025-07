Robert C. Castel: A szavak, amelyek ölhetnek – a nyelv felelőssége háborús időkben

Új videójában hívta fel a figyelmet a nyelv veszélyes erejére Robert C. Castel, aki szerint a szavaknak háborús időkben még nagyobb a tétje, mint békeidőben. A Kárpátalján történt templomgyújtogatás kapcsán szerinte különösen aggasztó, hogy egyes magyarországi véleményformálók felelőtlen kijelentéseket tettek, amelyekkel burkoltan a magyar kormányt próbálták meg belekeverni az ügybe.

Mint fogalmazott,

ezek a hangok nemcsak alaptalanok, de veszélyesek is, különösen egy olyan konfliktus sújtotta térségben, ahol már így is pattanásig feszült a helyzet – legyen szó Ukrajna és Oroszország háborújáról vagy Ukrajna és Magyarország diplomáciai feszültségeiről.

A kommentátor bibliai és ókori példákkal is alátámasztotta mondanivalóját: emlékeztetett például arra, hogy Párisz aranyalmája vagy Niobé tragédiája is egyetlen mondattal indult – a végeredmény mégis pusztulás lett. De modern példákat is említett.

A történelmi és jelenkori példák közös tanulsága: a nyilvánosság előtt megszólalóknak fokozott felelősségük van.

A szavak képesek közvéleményt formálni, indulatokat gerjeszteni – és szélsőséges esetekben háborúkat szítani.

A véleményszabadság nem egyenlő a következmények nélküli hangoskodással

– hangsúlyozta az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője a videó végén –, és mindannyiunk felelőssége, hogy a nyelvet ne rombolásra, hanem építésre használjuk.

A biztonságpolitikai elemző február óta rendszeres műsorral jelentkezik a Magyar Nemzeten is.