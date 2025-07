Friss hír: több uniós ország is visszahozza a sorkatonaságot

2025-ben Lettországban társadalmi vitára bocsátották a nők besorozásának kérdéskörét. Az országban 2023-ban vezették be a sorkatonaságot a férfiak számára. Az országban a 18 és 27 év közötti, lett állampolgárságú férfiaknak egy év szolgálati időt kell teljesítenie, azoknak is, akik külföldön élnek,

Svédország 2017-ben visszaállította a korábban felfüggesztett sorkatonai szolgálatot és nemi alapon semlegessé tette azt, vagyis a nők is besorozhatóak az országban.

A norvég fegyveres erőkhöz először 1976-ban csatlakozhattak a nők. Azóta több mint 200 intézkedést hozott a kormány azért, hogy növeljék a nők arányát a hadseregben. 2015-ben első NATO-tagállamként az ország bevezette a kötelező katonai szolgálatot mindkét nem számára.

Statisztikai adatok szerint már 2020-ban a kötelező katonai szolgálatot teljesítők 33 százaléka volt nő.

Többségük viszont a szolgálati idő letelte után leszerelt, kevesen választották a katonai pályát. A norvég példa azonban rámutatott arra, a nőkre vonatkozó sorkatonai szolgálat korántsem veszélytelen, jelentős számban számoltak be szexuális zaklatásról.

Nők az európai hadseregekben

Belgiumban a katonák több mint tíz százaléka nő. Először 1987-ben engedélyezték azt, hogy tartalékosként nők is legyenek a hadseregben. Az Egyesült Királyságban 1949-ben jött létre az első női királyi hadtest, amely a XX. század háborúit követően feloszlott, majd 2016-ban ismét lehetőségük nyílt a nőknek arra, hogy katonák legyenek. Franciaországban először 1914-ben jelentek meg a nők a hadseregben, akkor még csak az egészségügyi személyzet tagjaként, majd 2018-ban pedig már engedélyezték számukra azt is, hogy ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjárókon is szolgáljanak. 2023-ban a francia hadsereg állományának 16,5 százalékát tették ki a nők. Hollandiában 2018-ban fogadtak el egy olyan törvénymódosítást, amelynek lehetővé teszi, hogy a lányok már 17 éves korukban behívót kaphatnak háború esetén.