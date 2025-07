Montenegró fillérekért: ennyibe kerül a nyaralás a legnépszerűbb üdülőhelyen

A montenegrói tengerpart egyik legismertebb és legkedveltebb üdülőhelye. Sutomore vonzereje nem csupán a gyönyörű természeti környezet és a közelség, hanem a megfizethető árak miatt is töretlen - írja a B92Putovanja.

Sutomore kiváló választás nyári kikapcsolódáshoz. Fotó: DANIEL SLIM / AFP

Sutomore: strandok és napozóágyak árai

Sutomoréban több strand közül is választhatunk, attól függően, hogy nyüzsgésre vagy inkább nyugalomra vágyunk.

Városi strand:

A város legnagyobb, 1,5 km hosszú homokos strandja, ahol akár 10 ezer ember is elfér. Itt számos étterem, kávézó, üzlet és ajándékbolt található. A napágy-szett (két napozóágy + napernyő) ára 10–25 euró között mozog. Étel és ital behozatala tilos. Maljevik:

Egy kisebb, természetközeli strand, amely ideális családok vagy párok számára. Egyetlen kávézó működik itt, ahol napágy is bérelhető, de saját törölközővel is meg lehet pihenni. Štrbine:

Egy városiasabb, kis strand, ahol 10 euróért bérelhető napágy-szett. Kellemes környezet, nyugalom, tiszta víz és szép kilátás várja az ide látogatókat. Tunel strand:

Egy eldugott strand, amelyhez egy 400 méteres alagúton keresztül lehet eljutni. Nincsenek kávézók vagy egyéb szolgáltatások – inkább a helyiek látogatják.

Étel- és italárak

A Štrbine strandon például egy hot dogért 3,5 eurót kérnek, a szendvicsek ára 4,5–5 euró között mozog, a palacsinta pedig 3,5 euróba kerül. A sör és a kávé egyaránt 3 euró, míg az üdítők ennél valamivel olcsóbbak.

A városi strand környékén nagyobb a választék, és az árak is változatosabbak: a sör itt is 3 euró, de a kávé ára 2,5-től akár 3,5 euróig is terjedhet. A koktélok pedig jellemzően 7 eurótól indulnak.

Egyes szállodai éttermekben az ásványvíz ára átlagosan 1,5 euró, de a szénsavas változatok a kávézókban 2 euró körül mozognak.

Napi menü (komplett ebéd): 6 eurótól, gyros: 4,5 euró, pizzaszelet: 2,5 euró, csevap (5 db): 4 euró, pljeskavica: 3,5 euró.

Tintahal és garnéla az utcai standokon: kb. 3,5 euró/adag, hasábburgonya: kb. 2 euró. Éttermekben a pizzák 10 eurótól indulnak, a tészták is hasonló árkategóriában vannak. A halételek és különleges fogások drágábbak: pl. Karadjordje-szelet 12 euró, csirkemell négyféle sajttal 10 euró.