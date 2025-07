Szijjártó Péter beszámolt a magyar–üzbég megállapodásról

Szijjártó Péter a magyar–üzbég gazdasági vegyes bizottság ülését követő sajtótájékoztatón rámutatott, hogy újabb dimenzióba lépett a kétoldalú együttműködés azáltal, hogy kiterjesztették azt az energetika területére is.

Szijjártó Péter új megállapodásokat kötött

Fotó: Purger Tamás / MTI

A külgazdasági és külügyminiszter részletesen beszámolt a megegyezésről.

Egyrészt mert Közép-Ázsia egy fontos forrás lesz a jövőben a globális energiaellátás szempontjából, másrészt pedig azért, mert itt, Európában Brüsszel folyamatosan újabb és újabb energiaválsággal fenyegető, hibás döntéseket hoz

– emelte ki.

És míg Brüsszel folyamatosan veszélyezteti az energiaellátásunk biztonságát, addig mi olyan megállapodásokat kötünk, amelyek garantálják az energiabiztonságunkat. Ugyanis az energiabiztonság alapja a minél több forrás és a minél több szállítási útvonal

– folytatta. Szijjártó Péter bejelentette, hogy két fontos megállapodás jött most létre Magyarország és Üzbegisztán között.

Először is, Üzbegisztán úgy döntött, hogy megépíti az első atomerőművét, és a világon ez lehet az első olyan atomerőmű, ahol már száraz hűtéses technológiát alkalmaznak. Erre Magyarországnak, az MVM-nek van technológiája, csak az MVM-nek van technológiája, így az év végéig megkötjük azt a kereskedelmi szerződést, amely értelmében az első üzbegisztáni nukleáris erőműhöz a magyar száraz hűtéses technológiát veszik igénybe

– tájékoztatott. Majd hozzátette, hogy a másik megegyezést a Mol kötötte, amely részt kíván venni az Üzbegisztánban felfedezett új kőolaj- és földgázlelőhelyek kitermelésében, és erről előrehaladott tárgyalásokat folytat.

Ez a Mol pozícióját a regionális versenyben erősíteni fogja, és erősíteni fogja Magyarország pozícióját is a nemzetközi energiapiaci tárgyalások során

– hangsúlyozta. A miniszter végül arra is kitért, hogy a világ mélyreható változásokon megy keresztül, amelyek nyomán Közép-Ázsia szerepe jelentősen felértékelődik napjainkban, amit még azok sem vitatnak, akik korábban kinevették a magyar kormányt a régióval való együttműködés fokozásáért, ma pedig egymásnak adják a kilincset a térségbeli fővárosokban. Illetve komoly sikertörténetnek nevezte a magyar-üzbég gazdasági együttműködést, és erre példaként említette, hogy tavaly megdőlt az Üzbegisztánba irányuló magyar exportrekord, és már idén is jelentős növekedést regisztráltak. Aláhúzta, hogy az OTP az üzbegisztáni bankpiac fontos szereplője lett, és ezzel kinyitotta az ajtót a hazai vállalatok előtt, amit az a megállapodás is elősegít, amelynek értelmében Taskent mellett egy ipari park jön létre elsősorban a magyar cégek beruházásai számára. Valamint tudatta, hogy zajlik az előkészítése egy 60 milliárd forintos magyar baromfiüzem építésének, ahogy egy gyógyszergyártási beruházásnak is.

A magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari exportunkat 64 százalékkal növeltük, és a magyar halászati-haltenyésztési technológia üzbegisztáni meghonosítása is folyamatban van

– mondta.