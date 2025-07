Brüsszel azokat támogatja, akik háborút hoznak az EU-ba, nem azokat, akik fejlődést

A tárcavezető a bosznia-hercegovinai parlament felsőházának alelnökével, Dragan Csoviccsal folytatott megbeszélést, majd az ezt követő sajtótájékoztatón leszögezte, hogy a jelenlegi, rendkívül kihívásokkal és válságokkal teli időszakban Magyarország külpolitikáját a béke és a stabilitás vezérli, írta az MTI.

„Azt szeretnénk, hogyha az éppen zajló háborúkra minél előbb békés megoldást lehetne találni, és a stabilitással pedig sikerülne megelőzni újabb és újabb háborúk kitörését. Ez a magyar pozíció különösen érvényes a Nyugat-Balkán és Bosznia-Hercegovina esetében” – hangsúlyozta.

„A Nyugat-Balkán és Bosznia-Hercegovina esetében is minden magyar célkitűzés a béke és a stabilitás elérésére irányul. Mi a Nyugat-Balkán szomszédságában élünk, és ezért nekünk alapvető érdekünk és célunk, hogy a régióban nyugalom legyen” – tette hozzá.

Majd pedig rámutatott, hogy ennek érdekében a magyar kormány felelős szomszédságpolitikát folytat, míg Brüsszel felelőtlen politikája ezzel szemben folyamatosan rontja Európa biztonságát. „Brüsszel folyamatosan önti az olajat a tűzre akkor, amikor az ukrajnai háborúról van szó. Másodsorban azt erőlteti, hogy Ukrajnát gyorsítópályán vegyük fel, s ezzel az ukránok hozzák be a háborút az Európai Unióba. Harmadrészt az Európai Unió akkor is veszélyes és felelőtlen döntést hoz, amikor elutasítja a nyugat-balkáni térség bevonását az Európai Unióba” – sorolta.

Szijjártó Péter sérelmezte azt is, hogy az európai vezetők a nyilvánosság előtt támogatólag nyilatkoznak a nyugat-balkáni bővítésről, miközben ez a szavai szerint hazugság.

„Illúziókba ringatják a nyugat-balkáni országokat, mivel ha valóban támogatnák az integrációt, akkor a nyugat-balkáni országoknak nem kellett volna már eddig is több mint tizenöt évet várniuk a tagságra” – fogalmazott.

Úgy vélekedett, hogy az EU nyugat-balkáni politikája a lehető legveszélyesebb üzenetet közvetíti. „Ez a veszélyes üzenet Brüsszelből ugyanis úgy néz ki, hogy ha háborút hozol az Európai Unióba, akkor jöhetsz, lásd Ukrajna, ha fejlődést, növekedési lehetőséget, frissességet, új energiát hoznál, mint a Nyugat-Balkán, akkor nem kellesz” – mondta.

„Ez egy rendkívül veszélyes brüsszeli politika, amelyet mi határozottan elutasítunk, mi nem támogatjuk azt, hogy Ukrajna behozza a háborút az Európai Unióba, de szeretnénk, ha a nyugat-balkáni országok behoznák a frissességet, az új lendületet, az új energiát az Európai Unióba” – folytatta.

A miniszter végezetül ismét támogatásáról biztosította Bosznia-Hercegovina stabilitását, fejlődését és nyugalmát, amihez szerinte az szükséges, hogy az államot alkotó valamennyi nemzet megkapja az őket megillető jogokat. „Így a bosznia-hercegovinai horvátok is meg kell kapják azt a jogot, hogy saját maguk választhassák meg az őket képviselő vezetőket. Fontos, hogy a horvátokkal szembeni negatív diszkriminációt a bosznia-hercegovinai választásokon végre szüntessék meg” – jelentette ki.

„Emellett pedig, amikor Bosznia-Hercegovina szuverenitásáról beszélünk, akkor ez alatt mi azt is értjük, hogy a Bosznia-Hercegovinában élők végre kapják a saját kezükbe az ország jövőjéről szóló döntéseket, és ne kívülről, mindenfajta legitimáció nélkül odaküldött emberek mondják meg, mi legyen” – tudatta.

„A bosznia-hercegovinai horvát közösség a jövőben is számíthat Magyarország támogatására, Bosznia-Hercegovina is számíthat Magyarország támogatására és a teljes nyugat-balkáni térség is számíthat Magyarország támogatására” – összegzett.