Szijjártó Péter az ENSZ főtitkárával tárgyalt

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban találkozott António Guterres ENSZ-főtitkárral, akivel az ukrajnai háborús helyzetről egyeztetett.

Szijjártó Péter a tűzszünet fontosságáról beszélt

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A magyar diplomácia vezetője szerint az orosz–ukrán háborúnak nem létezik katonai megoldása.

Ma is az ukrajnai helyzetet tekintettük át és a fő kérdésben teljes egyetértés van közöttünk, hogy minél előbb tűzszünet kell, mert ez teremti meg a lehetőséget arra, hogy megindulhassanak azok a tárgyalások, amelyek elhozhatják majd a békét Ukrajnában

– fogalmazott. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország elkötelezett abban, hogy a háború helyét a diplomácia vegye át.

Mindannyian tudjuk, hogy ennek a háborúnak nincs megoldása a csatatéren

– jelentette ki. Ezért hazánk minden fórumon a tűzszünet és a tárgyalások szükségességére hívja fel a figyelmet. A megbeszélésen Szijjártó Péter tájékoztatta az ENSZ főtitkárát az ukrajnai kényszersorozások drámai következményeiről is. Mint mondta, „tragikus jelenetekről, arról az utcai embervadászatról” számolt be, amely jelenleg is zajlik Ukrajnában. Hangsúlyozta, hogy „ennek az erőszakos sorozásnak már magyar áldozata is van.”